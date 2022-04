El 20 de abril de 1992 se realizó en el estadio de Wembley, en Londres, el Tributo a Freddie Mercury, cuatro meses después del fallecimiento del mítico cantante de Queen. El evento, que destinó los fondos recaudados a la lucha contra el SIDA, fue visto por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Ante la ausencia del hombre que había brillado en ese mismo lugar en 1986, Brian May, Roger Taylor y John Deacon convocaron a un grupo de prestigiosos cantantes para realizar con ellos una selección de éxitos del grupo nacido en 1971.

Participaron en su mejor momento bandas como Metallica y Guns and Roses y artistas que estaban en su apogeo como Extreme, que no lograron mantenerse en la cima y desaparecieron poco tiempo después. Lejos de haber sido un concierto «parejo» como los de Queen, los músicos consagrados que desfilaron por el escenario dejaron algunas actuaciones memorables… y otras no tanto.

Robert Plant, voz de Led Zeppelin, no estuvo a la altura de una de las últimas canciones que grabó Mercury. Sin embargo, a diferencia de otros cantantes, él tenía en el repertorio otro rock and roll agendando donde tuvo revancha. En la que no pegó una fue con Innuendo. No pudo aprenderse la letra ni entrar a tiempo en ningún momento. Tan paupérrimo fue el resultado que el mismo Plant pidió que excluyeran el tema de todos los videos oficiales. Afortunadamente, con el clásico Crazy little thing called love anduvo muy bien, siendo una de las mejores canciones de la noche.

La colaboración que se llevó todos los aplausos fue la que Queen tuvo con George Michael. Somebody to love, que contó con gran coro góspel, fue muy celebrada por una crítica internacional que fulminó a otros osados que se animaron a tomar el micrófono que tuvo durante dos décadas Mercury. La canción luego apareció en un álbum que el conjunto y el cantante lanzaron en 1993, también para juntar fondos contra la temida enfermedad que a principios de los noventa sacudía al mundo.

A uno que se le complicó demasiado fue al joven Seal, que acababa de sacar su primer álbum por esos días. Él se animó con Who wants to live forever, canción que, según dijo, lo emocionó hasta las lágrimas la primera vez que la escuchó. Debe ser que quiere hacernos revivir su experiencia a los demás, ya que cuando uno lo escucha cantando el tema (y recuerda la interpretación de Mercury en vivo), también tiene ganas de llorar. El que logró interpretar muy bien esta pieza fue Adam Lambert, que viene girando hace varios años con Queen por el mundo.

Otros cantantes, cuyos registros nada tienen que ver con el de Mercury, lograron buenas interpretaciones aquel 20 de abril en Londres, como Zucchero. El italiano y Queen hicieron una buena versión de Las palabras de amor de Hot Space, tema que nunca había sido interpretado antes por el grupo en vivo.

Claro que, además de las buenas y las malas interpretaciones, tampoco faltaron las versiones insulsas. Un claro ejemplo fue Radio gaga, con Paul Young al frente. Para el olvido. Probablemente, la mejor versión que se ha escuchado desde la muerte de Mercury sea la del mismo Roger Taylor, compositor de la canción de 1984.

Más allá de todo, se trató de un concierto histórico, que reunió a un dream team memorable para una buena causa. Un más que merecido homenaje para una leyenda que se agiganta con el correr de las décadas.