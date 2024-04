¿Es antiético usar la inteligencia artificial en la industria de la música? Esa es la duda sobre la que han tenido que trabajar sellos discográficos, academias de premios internacionales y cantantes. Algunos han expresado su temor de que en un momento sean reemplazados por una herramienta que cada día que pasa se vuelve más avanzada y, por ende, más “real”.

El famoso cantante Drake, nacido en Canadá, vive ese dilema en carne propia. Hace unas horas tuvo que eliminar de sus redes sociales una canción llamada “Taylor Made Freestyle” porque incluyó la voz del rapero Tupac Shakur, calificado como uno de los más importantes dentro de su género en toda la historia. El problema es que no era la voz real de Tupac, porque él murió hace 28 años.

Quienes gestionan el patrimonio de Tupac Shakur le dieron a Drake 24 horas para que desapareciera la canción o caso contrario interpondrían una demanda, según el portal de Billboard. Lo calificaron como una “violación flagrante” de los derechos de patrimonio y un “abuso” hacia el legado del rapero fallecido. Pero no es todo, la canción también incluyó la voz de Snoop Dogg, actualmente vivo, recreada también con inteligencia artificial.

La doble moral en torno a la IA

Este nuevo episodio se suma a una abultada lista de inconvenientes, avances y posibles perjuicios en torno a la inteligencia artificial. Irónicamente, Universal Music Group, la discográfica que comercializa a Drake, reclamó el año pasado cuando un usuario de internet publicó un tema llamado Heart on My Sleeve que reunió su voz y The Weeknd.

Desde la empresa mencionaron en ese momento “violación de derecho de autor” y exigieron eliminarlo de Internet. Sin embargo, ahora el cantante hace lo mismo con la voz de otro, que además falleció hace tiempo. Todo esto no hace más que plantear varias interrogantes, ¿hasta qué punto resulta beneficioso o perjudicial el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si una canción como la de Drake genera ingresos y quién los recibe al no haber intervención de la disquera en su producción?

Hace menos de un mes, más de 200 cantantes mundialmente famosos firmaron una carta para exigir detener “el uso depredador de la inteligencia artificial para robar voces e imágenes de artistas profesionales”. Entre ellos están Katy Perry, Nicki Minaj, Camila Cabello, Sam Smith y Billie Eilish. Aún así, ¿qué ocurriría si es al revés y estos deciden usarla porque facilita su trabajo? Nadie tiene respuesta hasta ahora, ni siquiera hay legislaciones al respecto.

Vacíos legales

Snoop Dogg subió a Instagram un video con una variedad de emoticones para expresar sorpresa cuando la canción de Drake salió a la luz hace pocos días. Es decir, al parecer no fue consultado sobre el uso artificial de su voz.

De parte de quienes cuidan el patrimonio de Tupac Shakur se emitió un pedido para que Drake explique cómo creó “la similitud de sonido, la persona y compañía responsable de ello, y las grabaciones o datos empleados para instruir al modelo de inteligencia artificial”.

Todo el asunto está rodeado de vacíos legales sobre los cuales podrían trabajarse leyes, pero tal como están alertando expertos de la industria de la tecnología, desde que estas se formulan hasta que se aprueba, la inteligencia artificial ya ha avanzado a pasos agigantados.