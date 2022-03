Rainbow ´74, Hammermith Odeon ´75, Hyde Park ´76, Earls Court ´77, Buenos Aires ´81, Rock in Río ´85, Wembley ´86…la historia de Queen está llena de míticos conciertos inolvidables, afortunadamente registrados en video. La muerte de Freddie Mercury en diciembre de 1991 no detuvo a Brian May y a Roger Taylor en lo que a recitales refiere e, incluso, por la desaparición del bloque de la Unión Soviética, las clásicas canciones pudieron sonar en vivo por primera vez en varios países de Europa del Este. Hungría había sido el único país comunista que tuvo un concierto del grupo en vivo en su último Magic Tour de 1986 con la formación original.

Ucrania, hoy ensangrentada por la insensata aventura bélica de Vladímir Putin, fue uno de los nuevos destinos que Queen conoció junto a Paul Rodgers en 2008. El concierto, que tuvo lugar el 12 de septiembre de aquel año, fue una de las últimas páginas de oro que escribió hasta el año momento La Reina del rock. En la Freedom Square de Kharkiv dijeron presente 350 mil personas. Desde sus hogares, la suma superó ampliamente los 10 millones de ucranianos.

“He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca algo como esto”, dijo Brian May al momento de sentarse al frente del escenario con su guitarra electroacústica, antes de empezar las primeras estrofas de Love of my life. El concierto, que ahora vuelve por una buena causa, también había sido realizado con una finalidad benéfica: recaudar fondos para una organización dedicada a la lucha contra el SIDA. Mañana sábado 19 de abril, el canal oficial de la banda transmitirá el Queen Live in Ukranie, para acompañar una de las colectas dedicadas a recaudar dinero para paliar el sufrimiento de los civiles y refugiados a los que la invasión rusa les arruinó la vida.

El concierto fue filmado con calidad cinematográfica, editado en CD y DVD, y fue presentado aquel año en las salas de los Estados Unidos en una única función especial en noviembre de ese año. El set list del show fue bastante particular, ya que se trató de una función especial, antes del principio de la gira del Cosmos Rock, álbum del que presentaron algunas canciones. Lógicamente, están los más grandes éxitos de Queen de todos los tiempos y algunas de las mejores canciones de Paul Rodgers como Bad Company, Feel like Makin´ Love y Shooting Star.

El Queen Live in Ukraine de este fin de semana es una buena oportunidad para los que no lo vieron y un buen plan de sábado para los que lo disfruten por primera vez. Lamentablemente, el escenario de este histórico concierto ya no es el mismo y la vida de aquella masiva audiencia tampoco. Ucrania, que se recuperó luego de las tragedias de Hitler y Stalin, lógicamente sobrevivirá al genocida improvisado de Putin y se volverá a poner de pie. Ojalá puedan volver a tener otro concierto de Queen. Los miembros de la banda, comprometidos desde el primer día con la causa ucraniana, seguramente tienen ganas de volver.