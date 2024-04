Importante: Leer hasta el final.

Perú otorga este año más de 7 millones de dólares en estímulos para el cine

Lima, 28 abr (EFE).- El Ministerio de Cultura de Perú informó que este año otorgará más de 27 millones de soles (7,1 millones de dólares o 6,6 millones de euros) en estímulos económicos para el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual en el país.

El ministerio señaló, en un comunicado emitido este domingo, que “el cine nacional pasa por un momento importante, con cinco películas que se encuentran en la cartelera comercial y con una gran aceptación en la ciudadanía”.

Añadió que, para seguir dinamizando esa producción, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que su sector aportará más de 27 millones de soles para los Estímulos Económicos para la Cultura “con el fin de tener nuevas películas en los próximos meses”, así como proyectos vinculados a la actividad audiovisual en sus diversas etapas.

Para ello, se han convocado a 17 líneas de estímulos económicos, donde pueden participar las empresas y las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual (Renca).

Además, se prevé la reserva de unos 11 millones de soles para proyectos de regiones distintas a Lima Metropolitana y el Callao, y se anunció que el Concurso de Cine Indígena y Comunitario incluye a la población afroperuana.

Lo que usted leyó hasta aquí es una noticia de la prestigiosa agencia EFE, que todos los grandes medios utilizan como fuente para brindar información. A veces, los periodistas suben los cables como vienen o utilizan los segmentos como para complementar la información en un artículo de autoría del redactor que trabaja en el portal que publica la nota.

Sin embargo, todo lo que dice “Perú otorga este año más de 7 millones de dólares en estímulos para el cine” es más que objetable y tiene mucho que ver con la campaña de desinformación que hay en Argentina contra el presidente Javier Milei y su necesario programa de ajuste fiscal.

Desde el vamos, ya en el título, decir que “Perú otorga” es confuso. Al menos se podría decir que “el gobierno peruano otorga”. Aunque esto parezca evidente, se trata del primer eslabón en una cadena que termina en cuestiones más confusas, donde aparecen las prebendas, los privilegiados y los contribuyentes esquilmados.

En el mismo título se dice que los “estímulos”, que no son más que subsidios arbitrarios son “al cine”. Como si fuera en términos generales. Para hablar de un estímulo “al cine”, en general, el gobierno (no Perú como país) debería estar haciendo otra cosa: subsidiando a las personas para que elijan que películas desean ver por sus propios medios. Aquí, como dice luego, se tratan de recursos “para proyectos de regiones distintas a Lima Metropolitana y el Callao”. O sea, hay cineastas que reciben ese “estímulo” y otros que no. Además, los que no cuentan con la suerte de percibirlo, como si fuera poco, forman parte de la generalidad de los contribuyentes que financian dichas “ayudas”. No hay que aclarar que detrás de estas cuestiones, siempre suele aparecer el favoritismo y las cuestiones políticas.

Resumiendo, solamente en el título y un párrafo ya vemos que “Perú” no otorga nada, sino que lo hace el gobierno, que el “estímulo” es a un grupo de cineastas y no “al cine”. Lo que no dice la nota, pero no podemos dejar de lado, es que estos proyectos terminan teniendo un privilegio ante sus competidores, que tuvieron que financiar de forma privada el emprendimiento. Así que, como si fuera poco, todas estas políticas son profundamente injustas.

En Argentina, en el marco del reordenamiento de las cuentas públicas de la actual gestión, el presidente es víctima permanente de un ataque, que hasta incluyó al titular de la Feria del Libro, donde se le acusa de “atentar contra la cultura”. El único fundamento de esta tesis es la visión equivocada de esta clase de artículos, que abundan en todos los medios de comunicación. Atentar contra la cultura sería censurar, perseguir artistas o prohibir obras, películas, libros o cosas parecidas. Sin embargo, lo único que sucedió es que “Argentina”, en los términos que se hace referencia en este artículo a Perú, decidió dejar de usar recursos de los contribuyentes para dárselo a determinados artistas, en detrimento de los otros artistas y de todos los contribuyentes.

Puede que para empezar a aclarar estas cuestiones, haya que comenzar a llamar las cosas por su nombre y abandonar los colectivismos y las entelequias que, al fin de cuentas, no resultan tan inocentes.