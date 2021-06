Hace pocos días la atención de muchos países de Occidente estaba fijada en dos buques iraníes que se estimaba iban a llegar a costas venezolanas. El acontecimiento asomaba una escalada de tensión con Estados Unidos, ya que estos buques de guerra en aguas caribeñas iban a significar un cruce de las líneas rojas diplomáticas.

Finalmente, parece que el destino que no será Venezuela sino Siria, según información reciente revelada por Político. Las naves Sahand y Makran cambiaron de rumbo presuntamente por presiones diplomáticas que instaron a otros gobiernos del hemisferio occidental a rechazar los barcos.

Este desvío no quiere decir que Irán desistió de su idea. Lo que planea el régimen dirigido por el ayatolá Alí Jamenei es mucho más complejo. Hay ambiciones de establecerse en este hemisferio y reforzar alianzas en América Latina. Además, no está solo: le acompañan Rusia y China.

«Va a llegar hasta el punto de tener una presencia operacional militar activa en el Caribe», explicó a PanAm Post, Joseph Humire, experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura (SFS, en inglés).

Prácticamente el extenso viaje de los buques, atravesando el Atlántico Sur, es una demostración de la fuerza naval que Irán ha logrado cosechar, ya que hace 20 años no la tenía, añade el experto.

Esto no queda allí. Venezuela ha sido ficha clave para tejer nexos, pero no sería más que una «plataforma» en las ansias expansionistas de Rusia, China e Irán para finalmente lograr crear otra «Gran Colombia».

«Todo lo que han hecho desde el lado cultural, comercial o diplomático han sido simplemente formas de construir capacidad de entrada militar. Hay militares iraníes en Venezuela, pero más allá de los militares, quieren tener tropas de su Armada, Ejército y fuerza naval en la costa caribeña. Es una evolución de esa estrategia y lo están construyendo poco a poco», indica el experto en seguridad global.

Que los buques de guerra vayan a Siria demostraría el mismo fin que si lo hicieran hacia Venezuela, ya que las aguas del Atlántico Sur son especialmente difíciles de navegar, agrega. El hecho de que ahora hagan un viaje más largo, desde África hacia el Mar Mediterráneo refuerza ese mensaje. «Irán ahora tiene una Armada con la capacidad de navegar en aguas abiertas y que puede mantener formación con otros buques. Irán no tenía capacidad de hacer eso. Pocos países la tienen», añade.

Hay otro punto a tener en cuenta sobre esta fuerza naval de Irán: lo que contienen esos barcos. No se trata solo de armas, sino de componentes para guerra electrónica o equipamientos como lanchas rápidas útiles para provocar a enemigos, rodear buques o atacarlos. Fotos satelitales demuestran que el buque Makran tiene a bordo siete de estos barcos rápidos.

