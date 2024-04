Cancelar su agenda pública y fotografiarse a solas en una oficina, mientras escribía una carta, para anunciar que “reflexionaría” sobre su futuro político durante cinco días será el acto más ridículo que pesará sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La escena de psicodrama del mandatario socialista, tras la denuncia judicial presentada contra su esposa, Begoña Gómez por supuesta corrupción sólo formó parte de un débil histrionismo sellado con el teatral “he decidió seguir” que vociferó desde el Palacio de la Moncloa.

El guion de suspenso de Sánchez utilizó a la monarquía como actor secundario. De esa manera, lo planteó el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el libreto fracasó.

“Después de su teatro, la realidad no ha cambiado ni un ápice. Sigue habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, sigue habiendo dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno”.

Sánchez es ahora “más peligroso” porque “no quiere oposición, ni justicia ni medios de comunicación” sino desmoralizar al país asegura Feijóo. “Quiere que los españoles dimitamos de la democracia pero no vamos a callarnos. No van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes”.

📺TV EN DIRECTO | Feijóo: "Acerca de el presidente no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino… sí quiero hacer una consideración: España no tiene un presidente a la altura" https://t.co/bA1gQYdjFS pic.twitter.com/VcTse1lNk5 — EL PAÍS (@el_pais) April 29, 2024

Continuidad con presión

La continuidad de Sánchez lo tiene ahora cerca de convertirse en el hazmerreír histórico de España. Hasta su exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias cree que hizo y hace el “ridículo al irse y seguir sin ofrecer nada”. Por ello, le advierte que la situación lo podría “triturar” porque “a la gente por no se le puede tomar por imbécil”. En el caso del expresidente del gobierno, José María Aznar, la actuación de Sánchez queda como parte de la trama de un “caudillismo lacrimógeno”.

Puede ser. Sánchez parece haber intentando más reafirmar su liderazgo que renunciar. Para dimitir bastaba quererlo como Adolfo Suárez, hace cuatro décadas, quien lo meditó un fin de semana y en silencio, sin someter a la ciudadanía a su aparente voluble estado de ánimo.

Si fue populismo o victimización, quizá incurrió en un abuso de la suerte que lo acompañó cuando dejó su escaño como diputado para conquistar la secretaria general de su partido, presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy logrando que por primera vez avanzara una solicitud similar o cuando anunció repentinamente el adelanto de las elecciones generales.

Ahora es distinto. Su legislatura está bajo presión ante la falta de aprobación de los presupuestos, el estancamiento de ley de amnistía de dudosa constitucionalidad y la reapertura del caso Pegasus, que investiga supuesto espionaje en su gobierno.

Control de daños

Los próximos días Sánchez no podrá esquivar el control de daños de su debut en las artes escénicas. Sobre todo porque “su penúltimo acto político ha sido reclamar la atención de todos los españoles por la vía de someterlos a un suspenso inaceptable en una democracia europea, donde se supone que la previsibilidad de la conducta del Estado debe ser un requisito irrenunciable y donde se espera de un jefe del Ejecutivo la responsabilidad de no enfrentar a la ciudadanía, de no cargar contra el Poder Judicial, de no criminalizar a la prensa libre y, en definitiva, de actuar como nexo de unión de la sociedad, no como disolvente de todo consenso cívico y político” indica el diario ABC en un editorial.

Mantenerse en el poder sin crispación es el próximo desafío que espera al mandatario, a quien, como mínimo, le corresponde explicar con certezas y detalles qué lo motivó a amenazar con renunciar a su cargo y qué le hizo pensar que ser presidente del Gobierno de España ya no merecía la pena.

Los desafíos de Sánchez

En ese sentido, será vital convencer a la opinión pública de la existencia de una “constelación de cabeceras ultraconservadoras” que participa de una “operación de acoso y derribo” en su contra.

La tera no es fácil considerando que después del ridículo de Pedro Sánchez Sánchez, se requiere un discurso más allá del franquismo y de las calumnias dirigidas al entorno de la presidente de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No hay más camino porque “el daño que Pedro Sánchez ha infligido al país ya es irreparable” indica ABC. Negar el impacto es imposible cuando el deterioro institucional desde su arribo al poder en 2018 aumentó, así como también los abusos de su administración para emitir decretos que matizan sus fragilidades parlamentarias.

Las acusaciones de nepotismo y de desgobierno durante el debate y aprobación de la ley del ‘sólo sí es sí’ que dejó a un lado al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado, lo hunden.