Un debate en condiciones favorables entre Estados Unidos e Irán pierde cada día más posibilidades de llevarse a cabo. La razón de ello, sin duda, es la política desafiante del gobierno de Teherán que sigue recrudeciéndose frente a Washington. Y es que ahora la nación árabe tensa las conversaciones sobre el pacto nuclear de 2015 al enviar dos buques de guerra a Venezuela.

Es un acto que incita a la hostilidad diplomática. Claramente esto también se interpreta como una baja voluntad para alcanzar un acuerdo entre la administración de Joe Biden y el régimen de Hasán Rohaní, tal como lo revela un informe de Político que califica el movimiento como “provocador”.

Estados Unidos está atento. La seguridad nacional marítima del país monitorea el recorrido de una fragata iraní y también del Makran, un expetrolero de 70 metros de largo, estrenado este año. Este barco tiene capacidad para transportar hasta siete helicópteros, así como aviones no tripulados, en la plataforma delantera que sirve para misiones de guerra electrónica, operaciones especiales y proyección de misiles.

Para el senador Marcos Rubio, «solo hay dos razones por las que un buque de guerra iraní viajaría a medio mundo de distancia para hacer escala en un puerto de Venezuela: para entregar carga militar vendida o poner a prueba a EE. UU. realizando ejercicios conjuntos», señaló en Twitter.

There are only two reasons why an Iranian warship would travel half a world away to make a port call in #Venezuela

To deliver military cargo they have sold them

To test the U.S. by conducting joint exercises with them

We should allow neither to happen https://t.co/1BvBXfNm1U

— Marco Rubio (@marcorubio) May 31, 2021