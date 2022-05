Los ataques contra las iglesias de Estados Unidos se han intensificado. Estos han incluído desde grafitis hasta profanaciones, con robos de por medio, tras la filtración de la opinión de la mayoría de jueces de la Suprema Corte en contra del aborto. Todo sucede con total impunidad bajo el gobierno del Partido Demócrata, por lo cual el comentarista Mike Cernovich destaca que la izquierda impulsa un genocidio contra los cristianos.

“Cuando observas al marxismo, ya sea en Camboya o China, o durante la llamada Revolución española, esa es otra farsa histórica que nos han enseñado, el comunismo es anticristiano y genocida y eso es lo que la izquierda en Estados Unidos está impulsando para el genocidio contra los cristianos”, dijo Cernovich en un entrevista exclusiva a Breitbart.

Sus declaraciones llegan apenas horas después que fue liberado el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, quien fue prisionero en un campo de concentración del régimen comunista chino. La persecución religiosa en China es un fenómeno cotidiano. Por eso los cristianos huían a Hong Kong. Pero ahora que está bajo el control de los comunistas desde el 2019, la persecución llegó a la isla.

PUBLICIDAD

A lo largo del siglo XX fue claro cómo el comunismo y el cristianismo no solo eran antagónicos, sino que el comunismo era abiertamente anti cristiano. En la denominada guerra civil española que cita Cernovich, al menos 10.000 religiosos fueron asesinados (torturados y hasta despedazados, muchas monjas violadas) y 22.000 construcciones religiosas destruidas.

En EE.UU. lo segundo ya está pasando hace años y se ha potenciado en los últimos días. A la par de las «brisas bolivarianas» que soplaban en Sudamérica desde octubre del 2019, agrupaciones de EE.UU. como Antifa y Black Lives Matter irrumpían misas en las mismas fechas, derribaron la estatua de San Junípero Serra, santo patrono de las Californias (incluidas las que aún están en México) y destruyeron la misión más antigua de la costa oeste.

El vandalismo cruzó de este a oeste y de norte a sur. Incluso un líder de BLM llamó a destruir figuras religiosas. «Jesús y su madre europea y sus amigos blancos deberían ser derribados», dijo públicamente el activista Shaun King. Finalmente se hizo realidad, incluso en la forma de esculturas de cemento, grises, sin color.

Durante la campaña presidencial del 2020 se intensificaron los ataques. Iglesias fueron incendiadas en la costa Pacífica y Atlántica. Estatuas de la Virgen María fueron agujereadas, quemadas y pintadas con consignas violentas, todo en medio del silencio de los medios masivos funcionales a la izquierda.

Ahora son más. En vista que por primera vez en la historia la Suprema Corte de EE.UU. tiene una mayoría católica, los activistas de extrema izquierda han llegado hasta los hogares de los jueces para amedrentarlos y así intimidarlos para que cambien su voto a favor del aborto. El juez Samuel Alito, quien dijo en la opinión filtrada que el fallo Roe v Wade debe ser revocado, tuvo que ser evacuado con su familia y reubicado en un lugar seguro.

Luego de la filtración, Cernovich asegura que las protestas “no son orgánicas” y que le hacen más daño que bien a los demócratas.

Is this a trailer for a horror film, or real life? pic.twitter.com/g18Ccnv38G — Cernovich (@Cernovich) May 10, 2022

Protestas violentas perjudican al Partido Demócrata

De hecho, una reciente encuesta de CNN demostró que la filtración de la Suprema Corte no mueve el voto izquierdista. Al contrario, podría impulsar a los conservadores a las urnas para impedir lograr la mayoría pro aborto en el Senado que promueven Joe Biden y Kamala Harris.

Cernovich destaca cómo ha visto “a varias personas colapsar en Twitter, la gente de izquierda porque Biden no está hablando de eso o porque está hablando de la inflación o los precios de la gasolina o cualquier otra cosa”.

New CNN polling: Comparing pre- and post-polling, the draft opinion does not appear to have shaken the midterm landscape. https://t.co/eLlKUOlc7t — Jennifer Agiesta (@jennagiesta) May 6, 2022

“Así que todo esto es un asunto malo para los demócratas. No sé si viste gente entrando a la iglesia Iglesias católicas con el rostro tapado y esas cosas. Todo esto es malo para ellos”, agregó.

Tras compartir la entrevista a Cernovich un usuario recalcó: odian al cristianismo porque contradice sus metas para la sociedad, esto incluye robar (en la forma de redistribución de la riqueza) y matar (a los «contrarrevolucionarios»).

They hate Christianity because it contradicts their ultimate goals for society https://t.co/JvWcLEqw9d via @BreitbartNews — James Keay (@reach147) May 12, 2022

PUBLICIDAD

Cernovich llama «barbarie» al aborto en EE.UU.

Para contrarrestar la mayoría provida en la Suprema Corte, el Partido Demócrata presentó un proyecto de ley que pretendía volver al aborto ley federal hasta el nacimiento. Cernovich lo denomina barbarie.

Desde la legalización del aborto en 1973, se han hecho al menos 50 millones de estos procedimientos en Estados Unidos, de los cuales 20 millones eran negros. De manera que el término genocidio podría aplicar. La clínica de abortos Planned Parenthood se ha instalado en barrios predominantemente hispanos y negros por décadas. De hecho, fue creado por una mujer que en una oportunidad dio un discurso para las mujeres del Ku klux klan, en Silver Lake, New Jersey. Se trata de Margaret Sanger, a quien Hillary Clinton llamó su mentora.