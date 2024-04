La llegada del libertario Javier Milei a la Presidencia de Argentina ha sido, sin duda, el inicio de una revolución en sentido opuesto a las que han secuestrado el término en Cuba y Venezuela, por ejemplo, con sendas “revoluciones” que no han hecho más que hundir a estos países en la miseria que generan inevitablemente los regímenes socialistas. Por ello, recobrar la connotación positiva es uno de los objetivos del libro Milei, la revolución que no vieron venir, escrito por el periodista de PanAm Post, Marcelo Duclos, y el abogado y conferencista Nicolás Márquez, quienes lograron una perfecta combinación entre lo conceptual y lo biográfico.

“En realidad, si uno revisa la historia argentina, lo que quiere hacer Javier (Milei) es una contrarrevolución porque él requiere llevar a la Argentina a los cánones que tuvo en alguna época, cien años atrás”, señala Márquez en una conversación con PanAm Post en la que Duclos agrega que en el libro se plantean dos futuros posibles con la gestión de Milei: “Fracasa, no por su programa, sino porque es doblegado por las fuerzas corporativas que no están dispuestas a perder sus beneficios y eso lleva al gobierno a no cumplir sus objetivos o el presidente puede poner en práctica su plataforma y Argentina tiene futuro de potencia”.

El libro no solo cumple la función de explicar el fenómeno Milei sino también de desmentir falacias ideológicas repetidas por la izquierda. “Hay un capítulo íntegro que se llama ‘¿Quiénes son los fachos?’. Ahí describimos cosas que me parece que es necesario explicar porque son argumentos inapelables. No porque yo sea un iluminado, no porque yo sea un gran cientista político, sino porque lo que está del otro lado es todo mentira. Entonces es necesario levantar el velo y dejar todas estas cuestiones expuestas”, destaca Marcelo Duclos haciendo referencia al capítulo incorporado a última hora ante la presentación en Venezuela por parte del chavismo de la llamada ley antifascista que –como era de esperarse– nada tiene que ver con el verdadero significado del fascismo.

Por este motivo, la obra editada por Hojas del Sur que se ha comenzado a distribuir inicialmente en 15 países, ya trasciende con éxito las fronteras argentinas. El interés por las ideas libertarias que por primera vez se comienzan a implementar fielmente en un país de la región crece con el giro en la dirección correcta que está dando la política argentina. Esto ha llevado a muchos a plantear la necesidad de que emerja un Milei en otras latitudes, sobre todo en naciones bajo el yugo de dictaduras comunistas. Sin embargo, Nicolás Márquez aclara que el referente libertario es “un producto de la argentinidad” y concluye que “cada país tiene que tener un Milei a su medida”.