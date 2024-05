¿Lo que está ocurriendo en universidades estadounidenses se trata de manifestaciones pacíficas o rebeliones violentas con un marcado perfil ideológico? La respuesta está a la vista con los campamentos que comenzaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se extendieron por el país. Los estudiantes dicen repudiar las muertes por el conflicto en Gaza, pero irónicamente recurren a la violencia contra las casas de estudios.

Este 30 de abril varios de ellos rompieron vidrios para entrar por la fuerza al emblemático edificio Hamilton Hall de la universidad neoyorquina. Su objetivo, dicen, es elevar sus reclamos y que la directiva se retracte de suspender estudiantes. No es casualidad que las protestas sean apoyadas por grupos progresistas que ven en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, una excusa para imponer una retórica antisemita y anti Occidente.

El asunto tiene graves implicaciones desde el punto de vista político, considerando que Joe Biden está saliendo perjudicado entre los votantes jóvenes progresistas y el Partido Demócrata, hundido en profundas contradicciones. Por ejemplo, el Colegio de Demócratas de América, la rama colegiada oficial del Comité Nacional Demócrata, emitió un comunicado respaldando a los manifestantes anti-Israel por su “valentía” e ignorando que horas antes ocurrió la violenta toma del Hamilton Hall.

An hour ago at @Columbia University:

Pro Hamas students smashed the glass doors into Hamilton Hall inside Columbia, occupying the building, barricading doors with metal gates, blocking entrances with wooden tables and chairs, and zip-tying doors shut.

Watch: one of the students… pic.twitter.com/h5qpHcpgsx

— David Saranga (@DavidSaranga) April 30, 2024