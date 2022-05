Actualmente en Estados Unidos, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte es católica practicante. Este factor común en los magistrados ha sido un motivo para que los defensores del aborto critiquen a la Iglesia y tengan represalias contra sus simpatizantes, así como también contra las figuras más representativas del máximo tribunal del país, luego que se filtrara una opinión del Poder Judicial referente al aborto.

En vísperas del Día de la Madre, algunas personas que presuntamente forman parte del grupo activista a favor del aborto denominado «New York City for Abortion Rights» quisieron irrumpir en la Basílica de San Patricio de Nueva York durante la Santa Misa. Gritos, amenazas y exhibicionismo caracterizaron esta manifestación. Mientras esto ocurría en las afueras de la institución, unos feligreses recibían la misa dentro del templo. Asimismo, para evitar una escalada, un grupo de jóvenes custodió la entrada rezando el rosario en latín.

De acuerdo con reportes de Freedom News TV, la manifestación, que también se dio en otras ciudades como Chicago, Atlanta y Houston, se realizó para hacer un contrapeso a un grupo a favor de la vida que habitualmente trata de disuadir a las pacientes que buscan abortos en el cerca de Planned Parenthood.

El contraste fue marcado. Se dejó ver a una parte de la ciudadanía en defensa de sus creencias a través de la educación, así como respeto a la divergencia de pensamiento, contra un grupo insurrecto, cuyas morisquetas, ademanes y gexpresiones eran una invitación clara a la violencia y el enfrentamiento.

La desmotración más clara fue cuando una activista proaborto gritaba «voy a matar a estos malditos bebés» mientras sostenía muñecos de bebés delante de los católicos que rezaban ante las puertas de San Patricio junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mientras ellos apelaban a la Santa Madre, otros aclamaban porque madres puedan abortar.

We seriously need to reopen mental institutions. If anything, it would cause people to quit acting like complete lunatics, and exercise better sense and decency, lest they get locked away.

Estas manifestaciones que se dieron el 7 de mayo fueron solo una parte del llamado que se hizo desde la trinchera proaborto para manifestar la disconformidad ante la opinión que se filtró por parte de la Corte Suprema Estados Unidos y lleva la forma del magistrado Samuel Alito.

Otra de las iniciativas buscan arengar a favor del aborto este domingo, Día de la Madre, es la campaña proaborto «Ruth nos envió» que se denominó de esta forma debido a la juez Ruth Joan Bader Ginsburg, quien fue juez de la Corte Suprema de Justicia esde 1993 hasta 2020 y un ícono feminista. Al morir, el entonces presidente de la nación, Donald Trump, la reemplazó con Amy Coney Barret, la juez más joven en la historia de Estados Unidos, católica, madre de 7 hijos, entre ellos dos adoptados de Haití y el más pequeño con Síndrome de Down.

«Ya sea que sea un ‘católico a favor del aborto’, ex católico, de otra fe o sin ella, reconozca que seis católicos extremistas se propusieron derrocar a Roe», publicó en Twitter el grupo organizador pro-aborto Ruth Sent Us, con un video de activistas que parecen interrumpir un servicio religioso. «Párese dentro o delante de una iglesia católica local el domingo 8 de mayo».

Whether you’re a “Catholic for Choice”, ex-Catholic, of other or no faith, recognize that six extremist Catholics set out to overturn Roe. Stand at or in a local Catholic Church Sun May 8. #WarOnWomen #MothersDayStrike pic.twitter.com/v2vtpd12Gp

— Ruth Sent Us 🪧 (@RuthSentUs) May 3, 2022