Donald Trump inició su gira del 2022 en Arizona, estado clave para disputar su reelección. Desde allí respaldó a la candidata a gobernadora, Kari Lake, quien lo ha apoyado a él anteriormente. A su vez, el neoyorkino reiteró la importancia de «arrasar» en estas elecciones, puesto que en noviembre son las primarias y los estados definirán quienes serán sus gobernadores y parlamentarios.

Frente a la pandemia, el exmandatario republicano reprochó la labor de Joe Biden, sobre todo en cuanto ha privado a los ciudadanos de su libertad. «Siempre resistí a los confinamientos, han demostrado no funcionar», dijo en esta oportunidad.

Asimismo, Trump recalcó durante este encuentro con la ciudadanía el hecho de que él aunque enfrentó la pandemia en sus inicios, no hubo la escasez de pruebas como las hay hoy. Recordó, de la misma forma, la inversión en métodos y tratamientos alternativos que demostraron funcionar contra el virus, tanto que él se recuperó.

Aparte de ello, fue nada menos que en el cumpleaños de Martin Luther King Jr, que Trump tomó el escenario junto a la sobrina del Dr. King, Alveda King, referente de la causa provida. De hecho, detrás del neoyorkino había varios simpatizantes suyos con buzos que decían «Blacks for Trump».

Y aplaudieron cuando Trump destacó la violencia de Black Lives Matter, consigna impulsada por activistas neomarxistas que promueven la división en la nación. Trump reclamó cómo no están detenidos por instigar y perpetrar destrozos y hasta matanzas contra policías, de la mano de Antifa, en cambio sí están en prisión y en condiciones inhumanas los manifestantes del 6 de enero del 2020.

Entre abucheos despotricó contra el asesinato de Ashli Babbitt, la mujer y veterana de guerra que recibió un disparo en el pecho a quemarropa que le costó la vida al ingresar al Capitolio. Trump exclamó que la verdadera insurrección no fue el 6 de enero del 2021, sino el 3 de noviembre del 2020, cuando acusa que le robaron las elecciones.

Frente a esto, uno de sus principales defensores, Steve Bannon, sostuvo que el fin del evento en Arizona fue presionar para desacreditar los votos a favor de Trump en dicho estado. Durante el evento, Trump destacó que fueron apenas 10.000 votos de diferencia en su contra pero que hay más de 50.000 votos ilegítimos en Arizona. Por eso y más favorece el voto manual. Denunció que los demócratas usaron el virus a su favor para convocar el voto por correo.

Bannon this morning says the purpose of the Trump rally in AZ today is to pressure the AZ legis to decertify the 2020 Biden electors, then PA, WI, and GA will follow suit and make Biden an illegitimate president in the minds of swing voters heading into the 2022 elections. pic.twitter.com/DOj4N8QyS9

