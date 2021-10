Corrupción y política comúnmente se atribuyen como sinónimos en Latinoamérica, dado el frecuente enriquecimiento ilícito de los gobernantes. No obstante, el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ejemplo de lo opuesto. Llegó a la Casa Blanca siendo uno de los hombres más ricos de EE. UU. y el mundo pero, al salir del poder, a Trump ya no le alcanza la fortuna para estar en la lista de los 400 más ricos que elabora anualmente la revista Forbes.

De hecho, Trump donó la totalidad de su salario desde el primer día en la presidencia. 1,6 millones de dólares le correspondían durante su mandato. Todo fue a favor del Gobierno Federal. Durante la pandemia lo asignó al Departamento de Salud.

A diferencia de las tiranías socialistas en la región que empobrecieron a sus ciudadanos y enriquecieron a sus líderes, Trump se fue del poder menos rico de lo que llegó a la Casa Blanca, mientras que sus políticas económicas favorecieron a la población con un aumento en sus ingresos y las tasas de desempleo más bajas de la historia.

«Los más pobres están haciendo, por mucho, las mayores ganancias», dijo Trump en enero de 2020. «La tasa de desempleo para los jóvenes afroamericanos es la más baja registrada en la historia», agregó.

Donald Trump Falls Off The Forbes 400 For First Time In 25 Years https://t.co/dwqbzAJgPn pic.twitter.com/BMtyxTl9rg

Según la Oficina del Censo, el ingreso promedio de los hogares aumentó 0,9 % en 2018 hasta alcanzar los 63179 dólares anuales, comparado con los 62626 de 2017. La tasa de pobreza cayó a 11,8 %, el nivel anual más bajo desde 2001. Esa mejora refleja un aumento en el ingreso en los últimos años, sobre todo para los trabajadores con salarios bajos.

También destacó la generación de empleo. En septiembre de 2019 se registró la tasa de desocupación más baja de los últimos 50 años en Estados Unidos con 3,5 %.

Los indicadores económicos favorables se mantuvieron hasta el primer trimestre de 2020, cuando llegó la pandemia del COVID-19 que golpeó la economía de Estados Unidos de la misma manera que a todas las naciones del mundo.

Heading to Fox & Friends to discuss another great jobs report. 3.5% unemployment rate is lowest since Dec 1969

•Black 5.5%

•White 3.2%

•Asian 2.5%

•Hispanic 3.9%

Employment to population 61.0% highest level since Dec 2008 & 117,000 Americans came back to labor force pic.twitter.com/Tv82716yY8

— Charles V Payne (@cvpayne) October 5, 2019