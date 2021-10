Corea del Norte lanzó un video donde muestra la fuerza de sus Fuerzas Armadas. El tirano Kim Jong Un aparece aplaudiendo como —al puro estilo karateka— los soldados norcoreanos rompen objetos con sus manos y cabezas.

Para conmemorar el aniversario 76 de la fundación del partido comunista de Corea del Norte, el único que opera el país desde la Guerra Fría, los soldados demostraron sus habilidades en la Exhibición de Desarrollo de la Defensa celebrada la segunda semana de octubre.

El video fue transmitido por la estación de televisión estatal KRT. Allí aparecen liberando cadenas, tendidos sobre vidrio y lanzando cuchillos. Durante el evento, Kim dijo que es necesario para Corea del Norte el desarrollo de armas, frente a las políticas hostiles de Estados Unidos y una acumulación militar al sur de la frontera, informaron los medios estatales.

Cabe destacar que las pruebas ya están en marcha. Hace un mes la nación asiática disparó un misil de corto alcance hacia el mar frente a su costa este. Lo han confirmado tanto el ejército de Corea del Sur como funcionarios japoneses.

El ex primer ministro japonés Yoshihide Suga agregó que «podría ser un misil balístico» y dichas pruebas están prohibidas por las sanciones de Naciones Unidas. Por lo cual al momento las autoridades surcoreanas y estadounidenses están analizando los detalles del lanzamiento.

Lo sucedido en Corea del Norte es un retroceso total en materia diplomática. Bajo la administración de Donald Trump ambas naciones pactaron un acuerdo histórico y cesaron hostilidades. Sin embargo, con Joe Biden en el poder la tensión es latente.

Trump fue el primer presidente de EE.UU. que en alrededor de medio siglo no inició una guerra. Se dedicó a invertir en el fortalecimiento del ejército en caso de un ataque y en paralelo logró acuerdos de paz históricos con y entre naciones hasta entonces enemigas. A la vez frenó y revirtió políticas en materia de «perspectiva de género» que empezó la dupla Obama-Biden.

No obstante, el ejército busca mostrarse como «inclusivo» narrando las historias de sus soldados, entre ellos Emma, una niña criada por dos mamás que además de tocar el violín, como muchas otras menores, iba a marchas del orgullo LGBT en su infancia y la muestran haciéndolo en forma de caricatura.

Y no queda ahí, la CIA dio un paso más allá promoviendo entre sus integrantes una agenda abiertamente neomarxista.

En un video denominado «Humanos de la CIA» se puede observar a una agente de la CIA latina de 36 años que se describía a sí misma como «interseccional», «cisgénero» y «millennial» que se abrazó a sí misma «sin pedir disculpas» porque se niega a internalizar «ideas patriarcales equivocadas de lo que es una mujer». puede o debería ser».

«Soy yo sin disculpas. Quiero que seas tú sin pedir disculpas, quienquiera que seas. Ya sea que trabajes en #CIA o en cualquier otro lugar del mundo», señala en el audiovisual donde sale con un símbolo feminista que entrelaza un puño de lucha marxista en el medio.

#WednesdayWisdom

"I am unapologetically me. I want you to be unapologetically you, whoever you are. Whether you work at #CIA, or anywhere else in the world.

Command your space. Mija, you are worth it."

— CIA (@CIA) April 28, 2021