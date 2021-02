La Fuerza Espacial de Estados Unidos creada por Trump se mantendrá bajo el Gobierno de Biden. Esta aclaratoria la tuvo que hacer Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca designada por el presidente Joe Biden, tras haberse mofado de la sexta rama militar de la Fuerza Armada establecida bajo la presidencia de Donald Trump.

“Esperamos continuar con el trabajo de la Fuerza Espacial e invitamos a los miembros del equipo a visitarnos en la sala de reuniones en cualquier momento para ponernos al tanto de la actualización sobre su importante trabajo”, escribió Psaki en su cuenta en Twitter para salirle al paso a su inoportuno comentario que generó malestar en el Partido Republicano.

We look forward to the continuing work of Space Force and invite the members of the team to come visit us in the briefing room anytime to share an update on their important work. — Jen Psaki (@PressSec) February 3, 2021

Al preguntársele el martes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca si el presidente Biden mantendría el alcance de la Fuerza Espacial creada por Trump, su respuesta vino cargada de burla e ironía.

“Vaya, Fuerza Espacial. Es el avión de hoy en día”. Con evidente desconocimiento agregó de inmediato: “Es una pregunta interesante. Estaré encantada de consultar con nuestro contacto en la Fuerza Espacial. No estoy segura de quién es. Lo averiguaré y veré si hay alguna actualización al respecto”.

.@PressSec when asked a question on Space Force: "Wow, Space Force! It's the plane of today!" pic.twitter.com/KxFJVYUa8N — The Hill (@thehill) February 3, 2021

«Subestimando a China»

Esta respuesta fue considerada como un irrespeto por parte del congresista Mike Rogers, principal republicano en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien le exigió que se disculpara «inmediatamente» por su desacertado comentario. Además, señaló que su broma seguramente le parecería graciosa a China.

«Es preocupante ver a la secretaria de prensa de la Administración Biden minimizar descaradamente a toda una rama de nuestras Fuerzas Armadas como el remate de una broma, que estoy seguro China encontraría graciosa (…) Jen Psaki tiene que disculparse de inmediato con los hombres y mujeres de la Fuerza Espacial por este vergonzoso comentario», dijo Mike Rogers en declaraciones recogidas por Politico.

Al reclamo se sumó el representante republicano Michael Waltz, quien agregó: «Este es solo otro ejemplo de que la administración Biden no se toma en serio a China y al mismo tiempo degrada el increíble trabajo del personal de la Fuerza Espacial».

El trabajo continúa

El mensaje publicado en Twitter por Psaki es la primera alusión que hace la administración Biden sobre la Fuerza Espacial y la continuidad de sus funciones. En caso contrario, se requeriría la aprobación del Congreso para deshacerla, aclara The Epoch Times.

Al ser increpada nuevamente por la prensa en cuanto a las disculpas que exigía el congresistas republicano, Psaki aseguró que ya lo había hecho a través de su mensaje en Twitter. Agregó que «ellos (la Fuerza Espacial) tienen todo el respaldo de la Administración Biden y no estamos revisando la decisión de haber creado una Fuerza Espacial».

.@PressSec on Space Force: "They absolutely have the full support of the Biden administration, and we are not revisiting the decision to establish a Space Force." pic.twitter.com/LksgDykXpF — The Hill (@thehill) February 4, 2021

Con la mirada en el espacio

Donald Trump destacó como el presidente que prestó más atención al espacio en las últimas décadas. En diciembre de 2019, el republicano creó la Fuerza Espacial como uno de los componentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Para evitar las críticas sin fundamento, la Casa Blanca aclaró en esa oportunidad que la función inicial de esta rama militar sería vigilar los satélites de navegación y comunicación para –entre otras cosas– prevenir posibles sabotajes de potencias rivales como Rusia o China.

Siguiendo con la mirada puesta sobre el espacio, en agosto de 2020 bajo las órdenes de Trump, el Pentágono creó el Unidentified Aerial Phenomena Task Force, o UAPTF (Grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, en inglés). A este departamento se le encargó la misión de investigar los llamados objetos voladores no identificados.

En aquel momento se indicó que la misión de la UAPTF pasaba por «detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional», según Susan Gough, la portavoz del Departamento de Defensa.

Hasta sus últimos días en la Casa Blanca Trump tuvo un particular interés sobre esta materia. Faltando poco para finalizar su mandato, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) desclasificó numerosos archivos relacionados con “fenómenos aéreos no identificados” por orden del presidente. Los textos están disponibles en la web de The Black Vault, sitio de gestión privada que archiva documentos desclasificados. Allí se enumeran miles de páginas con informes de ovnis y todo lo relacionado con ellos.