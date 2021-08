El policía que mató de un disparo a quemarropa a la veterana de guerra Ashli Babbitt fue exonerado formalmente después de una investigación interna, según un memorando oficial obtenido por NBC News.

Sucedió cuando una multitud de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio para impedir la certificación de Joe Biden como su sucesor, ante las denuncias de presunto fraude presentadas por el republicano.

Pese a estar desarmada, cuando Ashli Babbitt logró atravesar una ventana rota, fue derribada al piso a tiros. El oficial que puso fin a su vida, cuyo nombre no ha sido revelado, no enfrentará ni una acción disciplinaria.

