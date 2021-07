Black Lives Matter es un movimiento que dice luchar contra la violencia policial, pero este jueves se demostró que se trata de una consigna hipócrita influenciada por su ideología marxista, al expresar abiertamente su apoyo al régimen cubano, así como en el pasado ha mostrado su simpatía por Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras el pueblo cubano exige libertad en la isla, en medio de golpizas, arrestos y persecución por parte de las fuerzas leales al régimen castrista, Black Lives Matter prefiere criticar a EE. UU. y defender la «revolución» comunista.

«El pueblo de Cuba está siendo castigado por el gobierno de Estados Unidos porque el país ha mantenido su compromiso con la soberanía y la autodeterminación», dijo BLM en un comunicado divulgado en su cuenta de Instagram.

«Los líderes de Estados Unidos han intentado aplastar esta revolución durante décadas», se quejó el grupo radical de izquierda.

Black Lives Matter sostiene que el régimen comunista ha sido solidario con causas africanas, sin mencionar que de la mano del Che Guevara envió a morir a sus soldados negros en Angola.

«Ninguna charla puede superar una experiencia de vida. Soy cubano, activista de derechos humanos y he sufrido extrema pobreza, vigilancia, encarcelamiento, violaciones de derechos humanos, abuso policial, hambre, lo que sea. Vayamos en cualquier momento a cualquier lugar para hablar», explicó a PanAm Post Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana.

López Montenegro aseguró lo siguiente:

El movimiento Black Lives Matter no escucha el clamor de la población negra de Cuba. Al contrario, es cómplice de sus verdugos. Hace un llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que ponga fin al «embargo», alegando que es una violación a los derechos humanos. Resulta paradójico cómo referentes socialistas piden libre mercado.

Black Lives Matter pregona un «socialismo racializado», donde la redistribución de la riqueza exige impuestos para las personas blancas y sueldo mínimo garantizado por el Estado para la población negra.

Mientras la población cubana pide libertad, BLM exige dependencia estatal. Eso sí, enriqueciéndose con la solidaridad privada en el camino. Tanto que Patrice Cullors, una de las fundadoras de este movimiento, ya se compró una mansión.

Habría que agregar el hecho de que las familias de las víctimas fatales que BLM dice defender, denuncian haber recibido solo 500 dólares de compensación, mientras la organización recibió más de 90 millones de dólares en el último año.

Públicamente, dos de las tres fundadoras de Black Lives Matter se han declarado como «marxistas entrenadas». La tercera, Opal Tometi, condecoró a Nicolás Maduro en Harlem, Nueva York, y viajó personalmente a Venezuela, donde llamó «contrarrevolucionaria» a la oposición al régimen.

Ahora BLM culpa a EE. UU. por la situación en Cuba, acusando como «política cruel e inhumana» el «embargo», que fue «instituido con la intención explícita de desestabilizar el país y socavar el derecho de los cubanos a elegir su propio gobierno».

Al respecto, el senador Marco Rubio, hijo de padres cubanos, dijo:

The extortionist ring known as the Black Lives Matter organization took a break today from shaking down corporations for millions & buying themselves mansions to share their support for the Communist regime in #Cuba https://t.co/xir94EIJ4X

— Marco Rubio (@marcorubio) July 15, 2021