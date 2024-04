La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, puso manos a la obra para impulsar la campaña presidencial rumbo a las elecciones del 28 de julio. Si bien ya venía recorriendo el país planteando propuestas para un gobierno del que el chavismo no forme parte, desde la designación de Edmundo González Urrutia como candidato por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), las cosas cambiaron.

Machado desplegó —ante asistentes de una concentración en el estado Portuguesa— la imagen de González Urrutia. “El candidato de todos los venezolanos por el que vamos a votar este 28 de julio, aquí está. Los venezolanos sabemos la naturaleza de esta lucha y también sabemos que estamos enfrentando un terreno de trampas y de fraudes”, dijo. De esta manera, la líder del antichavismo inicia un nueva etapa de la campaña.

La candidatura de Edmundo González es producto de un acuerdo unánime de las fuerzas opositoras y la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, que no solo impidió participar con una inconstitucional inhabilitación a la indiscutible ganadora de las primarias, María Corina Machado, sino que también bloqueó sin argumento jurídico alguno la postulación de quien fue elegida como su representante, la filósofa Corina Yoris.

El régimen creía que iba a salirse con la suya, ¡pero tenemos candidato! Todo el mundo con Edmundo (@EdmundoGU). Mensaje de @MariaCorinaYA desde Chabasquén, #Portuguesa. Vamos por #EleccionesLibresVzla. pic.twitter.com/FDglvkx2hx — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 25, 2024

Machado responde a Diosdado

Sobre Edmundo González no hay “peros” por parte de la dictadura venezolana, al menos no por ahora, si la presión internacional continúa haciendo efecto. Por su parte, María Corina Machado no dejó de mencionar en este nuevo acto de campaña las trabas continuamente impuestas desde Miraflores, especialmente su inconstitucional inhabilitación.

“Hicieron eso para quebrarnos, para sacarme, dividirnos, hacernos creer que esto estaba perdido. Lo intentaron todo, nos golpearon, desaparecieron gente nuestra, hoy algunos están asilados en una embajada y creían que con eso nos iban a neutralizar”, agregó haciendo referencia a las artimañas del régimen.

“Ellos dicen que ‘ni por las buenas ni por las malas’. Pues nosotros nos estamos preparando y organizando porque esto va a pasar”, añadió Machado a casi tres meses de que llegue la fecha para las elecciones presidenciales. Y es que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, mencionó esa frase días atrás al vociferar que la oposición “no volverá a gobernar” en Venezuela.

Nuevas inhabilitaciones

Mientras la PUD y Machado promueven la candidatura de Edmundo González, hace pocas horas se emitió un comunicado de la coalición opositora para rechazar cinco nuevas inhabilitaciones políticas. Se trata de los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, también exalcalde del municipio Sucre, y quienes quedan sin la posibilidad de optar a cargos públicos durante 15 años. El mismo período deberán cumplir los alcaldes Elías Sayegh, del municipio El Hatillo, y José Antonio Fernández López, del municipio Los Salias del estado Miranda. Mientras que contra el exparlamentario Juan Carlos Caldera serán 12 meses de inhabilitación. Como suele ocurrir, no hay explicaciones por parte de la Contraloría General al servicio del régimen.

Como resultado, se vuelve a confirmar la aseveración de María Corina respecto al espinoso camino que enfrenta la oposición y su abanderado, Edmundo González, hasta las presidenciales del 28 de julio.