O ditador Arce, na Bolívia, o defensor do totalitarismo na Espanha, Monedero, o ditador da Nicarágua, Ortega, e o ditador castrista, Díaz-Canel, defenderam e justificaram incondicionalmente a ação totalitária do chavismo de não permitir que a verdadeira candidata da oposição se registre para participar da eleição presidencial venezuelana de 2024. Se é verdade que o CNE dirá o resultado que o chavismo quer, por que eles não permitem que a Sra. Corina Yoris se registre?

Não é essa a atitude chavista que distingue os totalitarismos latino-americanos? É o absoluto e retumbante não acima de qualquer lei ou Deus: é a total e única vontade do ditador que se impõe diante de tudo e de todos.

O controle total dos regimes da Nicarágua, Cuba e Bolívia baseia-se nessa atitude vulgar de um país atrasado. Uma atitude que transforma esses países em colônias de potências estrangeiras alheias à essência hispânica que está no coração de nossa civilização como um todo. É por isso que a Venezuela, nas mãos do chavismo, ainda é tão atrasada, pobre e miserável quanto esses outros três países.

A atitude de Lula, Petro e Mujica no Brasil, Colômbia e Uruguai, respectivamente, assim como a de Boric no Chile, pode ser medida pelas repercussões negativas que isso pode ter também dentro de seus próprios fenômenos políticos. O apoio incondicional a Maduro não teria um impacto negativo sobre a esquerda que compõe suas alianças, dando relevância às vozes que levantam as bandeiras do pensamento crítico? Estariam eles em condições de iniciar um processo de perseguição de suas dissidências internas e arriscar possíveis alianças circunstanciais que encontrariam a oposição com os fatores que os levaram ao poder? Essas são perguntas que não fariam sentido em países reféns de tiranias.

Possivelmente, uma esquerda moderada no Brasil desalojaria Lula, dada a sua idade e a precária condição financeira de seu governo; possivelmente na Colômbia, os setores moderados da oposição que antes acompanhavam Petro decidiriam tirar o poder daqueles que acompanham o presidente; possivelmente no Uruguai, as forças que moralmente têm Mujica como ponto de referência seriam ainda mais enfraquecidas perante o processo eleitoral que terão em um futuro próximo; e talvez no Chile, a coalizão de esquerda não suportaria outra derrota da oposição que vem se recuperando gradualmente no espectro político. Nesses países, as democracias estão ameaçadas, mas os contrapesos institucionais permitem que a oposição faça política, com maiores ou menores dificuldades.

É verdade que o chavismo não é mais um modelo para o povo venezuelano e não é mais um modelo para a esquerda latino-americana. Os regimes totalitários não são mais ideais para uma esquerda que busca se moderar, distanciando-se dessas referências, e o chavismo, em torno da figura de Hugo Chávez, é cada vez mais repudiado pelo povo. Petro disse que a magia de Chávez era a democracia, mas foi exatamente isso que ele destruiu, e as pessoas não querem que isso aconteça em seus países. Se quiserem chegar ao poder, terão de se afastar do chavismo como ponto de referência.

Esse constrangimento é consequência do triunfo da dupla popular liberal-conservadora, que está avançando com governos bem-sucedidos e confrontando a agenda de identidade extremista promovida por agências como a Open Society ou o IREE em nossa região. Falaremos sobre isso em outra ocasião.