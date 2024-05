No es extraño que el alcalde demócrata, Eric Adams, revelara la presencia de “agitadores externos” entre los manifestantes que decidieron tomar la Universidad de Columbia. Era algo predecible, considerando la naturaleza ideológica de las protestas en estos centros académicos en Estados Unidos, los cuales se convirtieron en epicentro de una violencia desmedida marcada por el antisemitismo, la destrucción de instalaciones y múltiples enfrentamientos contra la policía.

“(La toma del Hamilton Hall) fue dirigida por individuos que no están afiliados a la universidad. Había personas en el campus que no deberían haber estado allí. Eran profesionales y vimos evidencia de capacitación”, dijo el alcalde demócrata, quien aprovechó de llamar “despreciable” al acto de retirar banderas estadounidenses para enarbolar banderas palestinas. Estos gestos son la confirmación de sospechas sobre intereses ideológicos detrás de tal violencia y extremismo.

Adams, en una muestra de cordura que parece no existir en algunas facciones del Partido Demócrata —radicalizadas con los movimientos anti-Israel—, continuó diciendo lo siguiente en su rueda de prensa:

En el caso de Nueva York, hay 282 detenidos por las protestas que escalaron con la toma del emblemático edificio Hamilton Hall —finalmente desalojado— de la Universidad de Columbia. Del total, 109 son de dicha institución y 173 proceden de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Otro pandemonium se desató en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que tuvo que suspender las clases. La policía entró al campus en la madrugada del 1 de mayo, por enfrentamientos entre manifestantes anti-Israel contra defensores del Estado judío.

Y es que lo ánimos eran bastante tensos antes de que saltaran por los aires palos de madera y gas pimienta. Activistas pro-Israel habían instalado una pantalla con una zona de duelo, por las víctimas del ataque terrorista de Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre.

De la UCLA no hay reportes sobre “agitadores externos” como lo reveló Nueva York, pero del otro lado del país, en la Universidad del Sur de Florida, la policía identificó a manifestantes no afiliados y que llegaron al campus “con escudos de madera, paraguas y tiendas de campaña”, indicó Fox News. Las autoridades vieron publicaciones en las redes sociales donde los participantes “expresaban su intención de portar armas para resistir al personal de la universidad y a la policía del campus”.

Two videos from UCLA tell the entire story; when the Police arrived, the pro-Israel crowd where cheering them with “USA, USA,” and the Pro Hamas scums called them “Pigs go home.” pic.twitter.com/WalI2qCKAS

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) May 1, 2024