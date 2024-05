Luego de semanas donde las protestas anti-Israel se apoderaron de las universidades estadounidenses, grupos que promueven ese mismo propósito, supuestamente a favor de Palestina, dirigieron sus ataques al mundo de las artes, creando mecanismos de persecución contra escritores, cantantes o actores. Así lo demuestra una lista que circula desde hace algunas días, clasificando a autores dependiendo de su grado de simpatía con el Estado judío.

Son casi 200 nombres contenidos en este archivo que cita New York Post, donde figura la escritora J. K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter. Con sumo detalle, en varias columnas indican que “ha sido pro-Israel por un tiempo” y también la llaman “Terf” (siglas de Trans Exclusionary Radical Feminist, o feminista radical transexclusiva, en español), lo cual reafirma el perfil progresista de este tipo de iniciativas. Además, piden boicotearla: “Comprar cualquier libro de J. K. Rowling, incluidos los escritos bajo su seudónimo Robert Galbraith, le da su dinero a un sionista”, se lee en una publicación aparte de X.

El portal estadounidense hace una referencia histórica de la que vale la pena hacerse eco: décadas atrás los homosexuales quedaban registrados en listas de regímenes totalitarios para perseguirlos y encarcelarlos. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, surgió el término “lista rosa” por los listados que armaba el régimen nazi, en referencia al triángulo que estampaban en uniformes dentro de campos de concentración.

To absolutely no one’s surprise, @jk_rowling is a proud Zionist, purveyor of misinformation, and supporter of violent Zionists like Bari Weiss.

Buying any books by J.K. Rowling, including those written under her pseudonym Robert Galbraith, gives your money to a Zionist. pic.twitter.com/MPPT2QgZ1k

— Zionists in Publishing (@zionistsinbooks) April 24, 2024