En 2016, Michelle Obama dijo a los estudiantes universitarios de Pensilvania que «[s]i votan a alguien que no sea Hillary… están ayudando a elegir al oponente de Hillary». Su llamamiento a los votantes de terceros partidos es común: los candidatos de terceros partidos no ganarán, y por tanto apoyarlos es un completo desperdicio. ¿Por qué no, como ella dice, votar a un candidato con posibilidades de ganar? Al menos así se reflejará de algún modo su preferencia, ¿no?

Este argumento existe desde hace décadas, e imagino que los políticos contribuyen no poco a propagarlo. Quieren que pienses que en las elecciones el ganador se lo lleva todo, que formar parte de la coalición ganadora es lo que hace que tu voto importe. Pero no es así.

George Stigler, economista de la escuela de Chicago y premio Nobel. En un artículo de 1972, Stigler investigó si algunas actividades políticas -como los partidos y las elecciones- tienen realmente elementos de la competencia que observamos en los mercados. Señala que, como las políticas se excluyen mutuamente (no se puede tener un tipo impositivo del 10% y otro del 20%), los resultados políticos parecen como si una de las partes perdiera explícitamente:

“Como consecuencia de la exclusividad de las políticas, existe una fuerte tendencia a calificar de victoria la obtención del 51% de los escaños legislativos y de derrota el 49%. En la vida económica, la empresa que vende el 49% de un producto no fracasa y, de hecho, puede ser más rentable que un rival que venda el 51% del producto”.

A partir de aquí, Stigler argumenta que la «victoria» en el mercado político no es binaria: «los resultados políticos oscilan continuamente entre el fracaso y el éxito». Cuando un bando pierde unas elecciones, no deja de existir; vuelve a intentarlo la próxima vez. Las «victorias» políticas duran poco tiempo, sólo hasta las siguientes elecciones. Esto impide a los políticos de éxito explotar los poderes de su cargo. Los representantes recién elegidos pueden no encontrar el éxito en unas segundas elecciones si no mantienen una coalición ganadora de votos; por ejemplo, un congresista demócrata de un distrito moderado no puede actuar según la opinión de Alexandria Ocasio-Cortez -aunque esté totalmente de acuerdo- para no perder la reelección.

¿Por qué importa todo esto? Bueno, la conclusión lógica es que los políticos están limitados por sus adversarios políticos, incluso después de la victoria. La gente casi nunca vota con un programa político específico en mente; es decir, no votan a John Doe sobre la premisa de que los impuestos bajarán específicamente un 27%, sino más bien sobre la plataforma de la bajada de impuestos en general. Así que los políticos victoriosos se ven limitados por el nivel de apoyo a su plataforma, que se calibra fácilmente echando un vistazo a sus resultados electorales.

En un distrito donde todo el mundo es homogéneamente republicano, el apoyo a la plataforma de un representante republicano le dará mucho margen para votar políticas sociales muy conservadoras. Pero si se introduce una minoría demócrata, de repente el representante no puede ser tan conservador o perderá una coalición de votos ganadora. Si se introduce un tercer partido, se aplica la misma lógica: el político se ve más limitado y su plataforma se inclina más hacia las posiciones de los otros partidos. En resumen, votar a los indefensos no promete la victoria de un candidato, pero sí influye en la victoria de una plataforma.

El incentivo para votar también se dilucida con el argumento de Stigler. A menudo se considera que votar es casi inútil, salvo por la pequeña posibilidad de que tu voto decida las elecciones. Hay una baja probabilidad de obtener una gran recompensa. Pero, según Stigler, ocurre lo contrario: en realidad hay una alta probabilidad de que influyas marginalmente en la política. Esto explica por qué las minorías que pierden constantemente persisten, en lugar de disolverse por las pérdidas: el beneficio de votar no es ganar las elecciones, sino acercar las plataformas de todos los candidatos a la tuya.

Sobre este punto, Stigler escribió

“Los partidos minoritarios a menudo persisten durante largos periodos; por ejemplo, los federalistas perdieron el poder en 1801 pero sobrevivieron durante un cuarto de siglo. Una explicación (la simple versión downsiana) sería que estos partidos predijeron incorrectamente las preferencias de los votantes en una larga secuencia de elecciones. Parece mucho más razonable interpretar estos periodos de otra manera: la minoría es más eficaz para conseguir sus fines como minoría homogénea que como mayoría más heterogénea”.

Stigler está diciendo que, a pesar de que los federalistas perdieron miserablemente todo el tiempo, avanzaron en su objetivo de cambiar las plataformas de los partidos. Esto contrasta fuertemente con la retórica habitual de «malgastar el voto» mencionada anteriormente. En última instancia, que exista una disparidad tan grande entre las encuestas previas a las elecciones y los resultados posteriores sugiere que muchos votantes no se dan cuenta del efecto de su voto. Puede que les seduzcan personajes como Michelle Obama, pero quizá deberían dejarse convencer por personajes como Stigler.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Sam Branthoover es un estudiante de economía en Grove City College y planea realizar estudios de posgrado.