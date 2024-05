OpenAI, Google, Udio o Suno son algunas de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial que recibieron o están por recibir cartas de Sony Music para que no incluyan en sus inventos las voces de artistas que están bajo ese sello discográfico. No es otra cosa que el contrataque de la industria de la música, la cual ve cómo cantantes se preocupan por el uso de voces en temas que nunca produjeron.

El asunto tiene dos caras. Por un lado, facilita el trabajo de artistas al traer a la vida a colegas fallecidos o les ahorra horas de grabación. El resultado se traduce en temas como el de Drake, quien tuvo que disculparse con los gestores del patrimonio de Tupac Shakur, fallecido hace 28 años. Pero en la otra acera hay temores de que las voces falsamente recreadas terminen quitando el trabajo a los verdaderos cantantes. Es el mismo recelo que hay en muchas otras profesiones ante la llegada de esta tecnología.

En total, 700 desarrolladores están entre los destinatarios de la carta revisada por el Financial Times. Un precedente importante porque sería el primer freno de la gran compañía musical contra entusiastas y profesionales de la inteligencia artificial. Y es que en apenas minutos, herramientas como Suno son capaces de crear una canción, con prácticamente cualquier información. Entonces, usar la voz de un artista famoso influiría mucho en la calidad del producto de estas creaciones.

