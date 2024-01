Si hay un evento que sirve como vitrina para mostrar el verdadero rostro de voceros globalistas y de gobiernos que defienden sus objetivos bajo el pretexto de “salvar al mundo y a la humanidad” es precisamente el Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos. Las distintas ediciones dan cuenta de cómo el encuentro sirve a la agenda 2030 para intentar influir en el pensamiento colectivo usando causas como la lucha contra el cambio climático y el racismo o la defensa de la igualdad social.

Además, del evento se desprenden escándalos como el del año pasado, cuando trascendió cómo se convierte en epicentro de prostitución, alejándose completamente de la igualdad de género que tanto profesan muchos asistentes. Así, en los hoteles donde se alojaban las delegaciones se colaron trabajadoras sexuales vestidas con ropa ejecutiva para estar de bajo perfil.

Esta vez las cosas no son muy diferentes en cuanto a las distorsionadas prioridades que allí se exponen. Por ejemplo, una presentación de bailarines en medio de la nieve fue justificada con el fin de “llamar la atención sobre el cambio climático a través del arte” y para “despertar la esperanza”. Pero el romantizado show luce fuera de lugar cuando mucho se ha documentado sobre el enorme consumo de combustibles fósiles en los aviones privados de líderes mundiales para trasladarse al evento, entre otras hipocresías.

#ClimateChange is the most vital issue facing humanity.

From positive tipping points to performing hope, check out our academics & partners’ work at #WEF24 to accelerate action. @BezosEarthFund @bbcstudios#Performinghope is the amazing work of @BasecampClimate @ArcticBasecamp pic.twitter.com/Begu64iIHS

— University of Exeter News (@UniofExeterNews) January 19, 2024