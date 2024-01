La tormenta invernal que cubre buena parte del territorio estadounidense ha causado un estado generalizado de alerta por temperaturas que llegan incluso a los 31 grados bajo cero. Más de 60000 habitantes se quedaron sin servicio de electricidad en Portland (Oregon) en la noche del 16 de enero mientras que el mismo día al menos 1385 vuelos fueron cancelados, según el portal Flight Aware.

En total, 26 estados están afectados por la nevada y, a pesar de los pronósticos favorables del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), aún es posible ver cómo centímetros de nieve, fuertes vientos y el frío trastocan la vida de los ciudadanos estadounidenses.

La vida se paraliza en medio de temporales como este. Pero la situación es incluso más complicada para quienes dependen de las energías verdes que tanto defiende la agenda demócrata, a pesar de que mucho se ha advertido de los inconvenientes. Cientos de imágenes evidencian cómo los vehículos eléctricos se vuelven inútiles cuando ocurren este tipo de imprevistos.

La irónica escena transmitida desde Chicago, Illinois, por Fox 32, muestra decenas de vehículos parados, prácticamente muertos, en la estación Tesla de Oak Brook. Uno de los propietarios dijo que a pesar de intentarlo, la batería seguía marcando 0 %. ¿Cuál es el problema? Que las bajas temperaturas afectan su funcionamiento. Algunos han logrado cargarlas, pero deben hacerlo hasta “seis veces en un día”.

Electric Vehicles in Chicago. Dead Teslas. pic.twitter.com/zaaop3RFD4 — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) January 17, 2024

“Un montón de robots muertos”

Lo que ocurre en Chicago no es el primer episodio de este tipo respecto a los vehículos eléctricos. Sus propietarios no solo resultan afectados por el frío, también por el calor. En septiembre de 2022, el gobernador progresistas de California, Gavin Newsom, tuvo que pedir a la población no cargar sus automóviles para ahorrar energía debido a una ola de calor que padecía el estado. El pedido puntual fue el de apagar luces, ajustar aires acondicionados y “evitar el uso de grandes electrodomésticos y la carga de vehículos eléctricos”.

Así, su estrategia quedó al descubierto. Newsom utiliza la agenda verde para hacer proselitismo político con un discurso que ha ganado muchos seguidores. Sin embargo, parece no haberse percatado de la incoherencia de haber impuesto primero la venta de vehículos eléctricos en California para alimentar el relato ecológico y haber pedido luego no cargarlos. En el medio hay también cuestiones éticas como la extracción con mano de obra esclava africana de los minerales necesarios para fabricar las baterías y la dependencia que su fabricación genera hacia China.

Uno de los propietarios resumió en una frase la situación en la estación de carga de Chicago: “Tenemos un montón de robots muertos aquí”. Aunque algunos expertos automotrices mencionan una “curva de aprendizaje” mientras se adopta la nueva tecnología, el incidente no deja de generar preocupación, ya que hace poco, la Administración Biden emitió una guía para que sus funcionarios den prioridad a los vehículos eléctricos, trenes y transporte público cuando se trate de viajes oficiales. Una exigencia que se extiende a la población al momento de comprar un automóvil.

Récord en demanda de gas

Mientras los vehículos eléctricos quedan varados en estaciones de carga o en largas filas, la demanda de servicios públicos se dispara a niveles récord en EE. UU., como la de gas, que saltó a unos 167.800 millones de pies cúbicos por día (bcfd) preliminares el martes 16 de enero, según la firma financiera LSEG. De esta manera, superó el máximo histórico anterior de 162,5 bcfd en diciembre de 2022, cuando la tormenta invernal Elliott llegó al país.

Otro de los estragos que está causando esta nueva tormenta invernal es que una refinería de la costa del Golfo, en Texas, tuvo que cerrar, se registraron fallas en otras y la producción de petróleo de Dakota del Norte se redujo a la mitad. Si las fuentes de energía tradicionales se ven afectadas por eventos meteorológicos, el gobierno demócrata se encargó de promover otros métodos que, por el momento, parecen traer aún más problemas.