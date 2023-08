El propietario de “X” (antes Twitter), Elon Musk, estaría dispuesto a llevar a instancias judiciales las acciones que el multimillonario progresista George Soros ejecuta a través de distintas organizaciones financiadas por su enorme imperio.

Si el año pasado el fundador de Tesla alertaba sobre presiones a grandes marcas para que estas dejaran de anunciar en la red social (debido a la inminente compra por parte de Musk), ahora el dueño de la plataforma —y defensor de la libertad expresión— asegura que pondrá manos a la obra en contra del fundador de Open Society Foundations.

“X presentará acciones legales para detener esto. ¡No puedo esperar a que comience el descubrimiento!”, escribió Elon Musk en respuesta a un artículo firmado por el periodista irlandés Ben Scallan y titulado “Las ONG financiadas por Soros exigen medidas enérgicas contra la libertad de expresión mientras los políticos difunden información errónea sobre el odio”.

Exactly.

X will be filing legal action to stop this. Can’t wait for discovery to start! https://t.co/ROxXEuO8it

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023