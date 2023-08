Argentina por estas horas discute una falacia alrededor de la necesaria derogación total de la ley de alquileres: la posibilidad que sea mejor (o menos malo) un remache legislativo -que ni siquiera soluciona las problemáticas de base- a insistir con la eliminación total de esta aberración anticonstitucional lamentablemente vigente.

Mientras que Juntos por el Cambio arremete contra Javier Milei por negarse a una insuficiente (que incluso podría volver a ser contraproducente) modificación, más de un analista insiste con la tesis que dice que es mejor un pasito en la dirección supuestamente correcta, que quedarse sin nada. Esto es, como mínimo, más que discutible.

¿Qué celebran los que se rasgan las vestiduras por haber conseguido una supuesta mejora de la situación? Que ahora la ley pasa de tres a dos años en materia de contratos y que se abra la posibilidad de renegociar importes por medio de un confuso índice, típica herramienta de los dañinos y arrogantes ingenieros sociales. Incluso, hay que aclarar, que el senado podría votar en contra y volver a como estamos hasta ahora.

Para empezar, es necesario decir que si uno se somete a este parche legislativo, lo primero que está haciendo es avalar la idea que dos personas no pueden celebrar un contrato libre y que la propiedad privada debe seguir regulada, al punto que es hasta discutible que se trate, justamente, de una propiedad en su sentido real. Si yo tengo un departamento y no puedo ponerle el precio que yo considero adecuado, ¿hasta que punto el inmueble es mío?

Pero, dejando de lado este aspecto no menor, ¿a quién se le ocurre que puede haber más previsibilidad y demanda, si se pasa el contrato mínimo de tres a dos años o si no se deja fijar un precio en la única moneda en que los argentinos confían? No hay que aclarar que es el dólar, claro. La cuestión del índice arbitrario y la renegociación cada cuatro meses, tampoco facilitará absolutamente nada, en un país que se quedó hace rato sin moneda.

En lugar de conformarse con cambios cosméticos (de resultados, como dijimos, absolutamente inciertos) y de seguir avalando las permanentes violaciones a las libertades individuales, todos los diputados opositores debieron mantenerse firmes esta tarde. La consigna era “derogación o nada”.

El problema de la coalición de Juntos por el Cambio, es que, en su seno, posee legisladores que sí quieren derogar, pero también hay una mayoría estatista y dirigista que pretende cambiar la ley que fracasó por una nueva. Este capricho, que pareciera más que nada ser de índole psicológico, es el responsable de dos cuestiones: que el kirchnerismo siga alardeando de la moralidad de sus consignas y que la oposición no pueda ofrecer ningún cambio sustancial a la problemática argentina. Estas afirmaciones no son una elucubración intelectual mía, sino que son las razones empíricas que generaron el fracaso del gobierno que estuvo entre 2015 y 2019.

De limitarse el Congreso al reajuste legislativo de la nefasta ley de alquileres (ideada justamente por un diputado de JxC), se perderá la oportunidad única para avanzar en el único camino correcto. Esta propuesta, que no es para nada una solución al problema, esconderá la basura debajo de la alfombra y pospondrá una nueva discusión hasta que la situación sea aún peor.

En dos meses los argentinos podrán votar una nueva conformación parlamentaria. La coalición oficialista quiere dejar todo como está, es claro. El nuevo emergente político que salió primero en las PASO propone derogar la ley de raíz. El tema es que el frente de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, no sabe lo que quiere. Por ahora, lo único claro que muestran es la intención de seguir con la campaña sucia, contra el único espacio político que plantea la verdadera solución al problema que ellos crearon.