«La luz del sol es el mejor desinfectante», con esa frase el multimillonario Elon Musk respondió a una carta firmada por 26 organizaciones civiles que pretenden iniciar un boicot en su contra por comprar una de las redes sociales con más usuarios en el mundo. Estas, exhortan a grandes marcas a desistir de sus anuncios en Twitter porque –a su juicio– Musk pretende «proporcionar un megáfono a los extremistas que trafican con la desinformación, el odio y el acoso».

Es decir, ahora no son solo los políticos demócratas que exigen más controles para las redes sociales, sino que también se suman estructuras civiles. Lo más relevante del pedido es que detrás de estas ONG hay personas relacionadas con apellidos como Clinton, Obama y, no menos importante, Soros. Lo cierto es que un evento como la compra de Twitter ha provocado una serie de reacciones exacerbadas que quedan plasmadas en esta carta de dos páginas.

El texto continúa con la retórica de que la libertad de expresión adelantada por Musk «silenciará y pondrá en peligro a las comunidades marginadas y desgarrará el tejido de la democracia». Aseguran que Twitter «corre el riesgo de convertirse en un pozo negro de desinformación». Olvidando que hace un año el entonces CEO, Jack Dorsey, admitió ante el Congreso de Estados Unidos que su empresa había contribuido a la difusión de desinformación previo al ataque al Capitolio en enero de 2021.

La respuesta de Elon Musk fue sencilla ante la carta que pretende boicotearlo. «¿Quién financia estas organizaciones que quieren controlar su acceso a la información? Investiguemos…»

Who funds these organizations that want to control your access to information? Let’s investigate …https://t.co/dBFsGjOMC8

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022