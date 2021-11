No importa que Andrew Cuomo haya renunciado a la gobernación de Nueva York. Los escándalos por acoso sexual que dilapidaron su gestión siguen vigentes y con la amenaza de hundir a su hermano, el presentador de CNN, Chris Cuomo, quien participó como asesor no oficial para diseñar estrategias que desviaran la atención sobre las acusaciones.

El detalle sobre su asesoría se hizo público apenas la gestión de Cuomo se vino en declive. Lo que no había salido a la luz, hasta ahora, era hasta qué grado el presentador de CNN se había involucrado, al punto de usar sus «fuentes» para «controlar» a periodistas dispuestos a cubrir la historia y averiguar si surgían nuevas denuncias. Los detalles quedaron revelados en documentos de la Oficina del Fiscal General, reseñados por The New York Times.

En total, 11 mujeres denunciaron por acoso al exgobernador neoyorquino en un caso que incluyó una investigación de cuatro meses y 74000 pruebas según la fiscal general, Letitia James. Por su parte, Chris Cuomo insistió a los investigadores que nunca había manipulado la cobertura ni había engañado a otros periodistas para beneficiar a su hermano. Pero los documentos dicen lo contrario.

So much detail here on Chris Cuomo guiding his brother's PR campaignhttps://t.co/XFPA9a2BFb pic.twitter.com/coMhEecrZZ — Aaron Blake (@AaronBlake) November 29, 2021

Reuniones y mensajes secretos

Melissa DeRosa, entonces secretaria del exgobernador, escribió a Chris Cuomo en par de ocasiones para que este le diera seguimiento a las noticias que giraban en torno al delito de su hermano. «¿Puedes comprobar tus fuentes?», se lee en uno de los mensajes de la secretaria, refiriéndose a una historia que iba a publicar The New Yorker.

Los asesores del gobernador se reunieron a inicios de año —a pesar de la pandemia— en una jornada que se extendió una noche entera. Según el tabloide estadounidenses, «una de las personas era claramente Chris Cuomo».

La información es trascendental porque deja en evidencia a un profesional de uno de los medios más reconocidos de EE. UU. —quien dice ser imparcial— y trató de inclinar la balanza de la opinión pública a favor de su hermano ante las numerosas denuncias de acoso.

Chris Cuomo también habría pedido a DeRosa que «lo dejara ayudar» con las asesorías. «Estamos cometiendo errores que no podemos permitirnos», escribió.

Alec Baldwin quiso involucrarse

Si quedaban dudas sobre el nivel de participación de Chris Cuomo en el caso de su hermano, los documentos y testimonios recopilados por la fiscal general también demostraron que el presentador de CNN quiso controlar las posibles muestras de apoyo.

Una de ellas vino de Alec Baldwin, el actor posteriormente involucrado en la tragedia ocurrida en el set de ‘Rust’ en el que falleció la directora de fotografía, Halyna Hutchins, luego de dispararle con una pistola que supuestamente estaba descargada.

Según el testimonio de Chris Cuomo el 15 de julio, un amigo en común lo llamó para decirle que “Alec quiere hablar sobre la cultura de la cancelación o la corrección política”, en relación a las acusaciones. “Le pedí que no lo hiciera. Le dije: ‘Dile que se mantenga al margen. No es necesario» , respondió el presentador.

Que Chris Cuomo se haya involucrado a tal nivel para salvar a su hermano de la muerte política no es extraño. Más allá de los lazos sanguíneos, sobre los hombros del presentador también pesa una denuncia por acoso a una exproductora de televisión a quien él abrazó y supuestamente le «agarró una nalga». «Puedo hacer esto ahora que ya no eres mi jefa», fue la excusa de Cuomo en aquel encuentro del año 2005.