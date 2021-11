Jack Dorsey anunció su salida de Twitter. La noticia se volvió viral mientras las acciones de la compañía subieron en Wall Street. Luego de varias polémicas, el fundador de la plataforma le dará paso a Parag Agrawal, actual jefe tecnológico.

Dorsey publicó una carta con las tres razones de su renuncia, haciendo alusión a las cualidades del nuevo CEO y de Bret Taylor presidente de la junta directiva. «Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la reconozco», añadió.

Y aunque la causa principal serían presiones del principal accionista, lo cierto es que el último año estuvo lleno de controversias para el CEO de una de las redes sociales más famosas del mundo.

Nada más hace falta recordar cuando admitió tener responsabilidad en la difusión de «desinformación» previo al ataque al Capitolio en enero de este año. “Sí”, fue la respuesta de Dorsey ante el Congreso a pesar de que luego quiso matizarla hablando de la existencia de «un ecosistema más amplio» más allá de las redes.

El año pasado el CEO de Twitter casi fue «derrocado» por Elliott Management, empresa de inversiones y principal accionista. La razón es que Dorsey también preside Square Inc, una plataforma de pagos digitales que también fundó. El argumento de la firma de inversiones era que el empresario le estaba prestando poca atención a Twitter.

El razonamiento es válido si miramos de cada uno de los episodios que pusieron en duda la supuesta imparcialidad editorial de la plataforma y la labor de Jack Dorsey como CEO.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021