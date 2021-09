Tal parece que la sangre no es lo único que comparten los hermanos Cuomo. Chris Cuomo, el presentador de CNN y hermano del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también está señalado por acoso sexual. El episodio habría ocurrido en el año 2005 y la víctima fue una colega de trabajo llamada Shelley Ross.

«En ese momento, yo era la productora ejecutiva de un especial de entretenimiento de ABC, pero antes de eso fui la productora ejecutiva del Sr. Cuomo en ‘Primetime Live‘», reveló recientemente la víctima en una columna en The New York Times. La acusación es un golpe directo para la imagen del presentador de televisión, pero no es el único. Cuando estalló la polémica contra su hermano, Chris quedó envuelto por aparecer en correos y llamadas donde asesores gestionaban las respuestas frente a las denuncias de acoso que comenzaban a surgir entre empleadas estatales.

Según Ross, el episodio ocurrió en una fiesta de despedida de un colega del canal ABC. Cuando Chris llegó, este la abrazó frente a su esposo, y bajó una mano para “apretar su nalga”. En su relato incluyó la excusa de Cuomo: «Puedo hacer esto ahora que ya no eres mi jefa». Tanto Ross como su esposo se fueron de la fiesta en ese momento.

Un correo podría convertirse en la prueba para demostrar la responsabilidad del hermano menor de Andrew Cuomo. En ese mensaje, el presentador de televisión dijo sentirse «avergonzado» por su comportamiento.

The allegations are deeply disturbing.https://t.co/3NJJQVhl1w — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) September 24, 2021

“Espero que se quede en CNN para siempre”

La frase es parte de la columna donde Shelley Ross cuenta con lujos de detalles las situaciones en torno a lo que ocurrió con Chris Cuomo y cómo las 11 acusaciones contra su hermano, quien terminó renunciando a su cargo, dieron pie a hacer su propia denuncia. Ross es clara con sus intenciones. No busca que Chris se convierta «en otra víctima», y defiende que siga como presentador de televisión. Sin embargo, pide «verlo arrepentirse periodísticamente».

«Podría albergar una serie de reuniones públicas en vivo, como un documental, producido por mujeres con consultoras expertas. Llámelo ‘La educación continua de Chris Cuomo‘», asomó la víctima.

Chris Cuomo también podría caer en un problema de doble moral porque cuando el caso contra su hermano estaba en el punto más álgido, el presentador anunció que ya no lo entrevistaría más. “Siempre me han preocupado mucho y profundamente estos temas», aseguró cuando hizo el anuncio. Al inicio de la pandemia, los espectadores de CNN veían cómo los dos hermanos bromeaban entre ellos mientras que el gobernador ganaba fama por su supuesto «control» de los contagios. Tanta fue el buen manejo de la prensa que la Academia de la Televisión estadounidense le entregó un Emmy por su “dominio maestro” durante los primeros meses de 2020.

Sobre este episodio, Chris aseguró que la interacción que tuvo con Ross «no fue de naturaleza sexual». Añadió que «sucedió hace 16 años en un entorno público cuando ella era una alta ejecutiva en ABC. Le pedí disculpas entonces, y lo dije en serio». Pero la polémica sigue en pie, más aún considerando los antecedentes de su hermano.