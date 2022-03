El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió públicamente a la nadadora Emma Weyant y la proclamó ganadora del primer lugar de 500 metros de la competencia de natación femenina del campeonato universitario nacional (NCAA) en Estados Unidos.

Al hacerlo, enfrenta a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de los EE.UU., NCAA por sus siglas en inglés, que permitió que Lía Thomas, deportista transgénero que como hombre biológico ocupaba el lugar 462 en el ranking masculino de natación compitiera y ganara el torneo femenino.

«Dado que ella es una floridana nativa de Sarasota, yo, Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, por la presente declaro en Florida que Emma Weyant es la ganadora legítima del estilo libre femenino de 500 yardas de la División I de la NCAA de 2022″, proclamó DeSantis por medio de un documento oficial.

«Al permitir que los hombres compitan en los deportes femeninos, la NCAA está destruyendo oportunidades para las mujeres, burlándose de sus campeonatos y perpetuando un fraude. En Florida, rechazamos estas mentiras y reconocemos a Emma Weyant de Sarasota como la mejor nadadora femenina en los 500 metros estilo libre», exclamó DeSantis al compartir la proclamación.

By allowing men to compete in women's sports, the NCAA is destroying opportunities for women, making a mockery of its championships, and perpetuating a fraud.

In Florida, we reject these lies and recognize Sarasota's Emma Weyant as the best women's swimmer in the 500y freestyle. pic.twitter.com/tBmFxFE3q6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 22, 2022