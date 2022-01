Nuevamente, una joven deportista denunció cómo la participación de un varón biológico en la categoría de mujeres afecta el rendimiento de sus colegas. Este hecho hace ver a las féminas, en su opinión, como «ciudadanas de tercera clase». Es la constante polémica que se desata cuando se examina la participación de la nadadora transexual Lia Thomas en las competencias femeninas.

Lia Thomas, de 22 años, nació varón. Solía llamarse Will Thomas y era un conocido nadador hasta 2019, cuando se hizo una reasignación de sexo. Desde noviembre de 2021 compite con mujeres. Su desempeño en natación se cuestiona por las condiciones de la atleta y la ventaja que supone su anatomía respecto a otras participantes. Esto es algo que se evidenció el sábado cuando el equipo de natación femenino de la Universidad de Pensilvania se enfrentó a Harvard en un encuentro doble.

La nadadora transgénero que sigue dando de qué hablar ganó dos eventos: la competencia de estilo libre de 100 y 200 yardas. En esta ocasión, Thomas nadó las 100 yardas libres en 50,55 segundos y las 200 yardas libres en 1:47,08 segundos.

Tales condiciones generaron un malestar en las competidoras. De acuerdo con lo reflejado en una entrevista exclusiva con Washington Examiner, a las nadadoras «se les prometió una competencia justa entre las mujeres antes de aceptar la admisión en la escuela de la Ivy League, pero resultó no ser cierto».

Para entender el porqué no se considera justa esta competencia para las féminas es necesario examinar los tiempos de Thomas y hacer una comparación con los mejores récords alcanzados por una hembra biológica. El ejemplo que coloca el medio estadounidense da la razón al enfado de las nadadoras.

Los resultados despertaron la ira de las afectadas. De hecho, una de las compañeras reprochó que «las mujeres ahora son ciudadanas de tercera clase«. La joven, que es una nadadora de la Universidad de Pensilvania, declaró bajo condición de anonimato para evitar represalias y cargó contra la NCAA (Asociación nacional de atletas universitarios, por sus siglas en inglés).

A su vez, asegura que a las competidoras femeninas hoy en día las han relegado en el siguiente orden: el deporte masculino viene primero, luego los atletas trans y las mujeres ocupan el tercer lugar. Es decir, la deportista alude que las féminas son eclipsadas no solo por los hombres, sino también por los hombres biológicos identificados como trans.

Al respecto, indicó que «las personas más importantes de la NCAA, que están en la junta directiva, no están protegiendo los derechos de las mujeres. Imagínese si hubiera este tipo de desigualdad en los deportes masculinos. O alguien se enterara del dopaje en un deporte masculino. Se arreglaría en un abrir y cerrar de ojos. Todo el mundo estaría en eso. Pero debido a que son mujeres, no les importa».

La nadadora afectada dijo a Washington Examiner que ha recibido mucho apoyo por sus puntos de vista, fuera de la natación. En ese orden, también aclaró que normalmente ella tiene posturas políticas de corte «progresista», pero asegura que esto ya es demasiado.

