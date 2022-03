[Este artículo está extraído del volumen 2, capítulo 10 de An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (1995).

Otra razón importante para el fracaso de la publicación de Marx fue su descripción sincera de la sociedad comunista en el ensayo «Propiedad privada y comunismo». Además de ser filosófico y no económico, describió una etapa de la sociedad espeluznante, pero supuestamente necesaria, inmediatamente después de la necesaria revolución mundial violenta del proletariado, y antes de que finalmente se logre el comunismo definitivo. La sociedad postrevolucionaria de Marx, la del comunismo «irreflexivo» o «crudo», no fue capaz de estimular las energías revolucionarias de los fieles marxistas.

Porque Marx tomó en serio dos amargas críticas al comunismo que se habían hecho prominentes en Europa. Una fue por el anarquista mutualista francés Pierre-Joseph Proudhon, quien denunció el comunismo como «opresión y esclavitud», y a quien Marx se refirió explícitamente en su ensayo. El otro era un libro fascinante del conservador monárquico hegeliano Lorenz von Stein (1815-1890), que había sido asignado por el gobierno prusiano en 1840 para estudiar las nuevas e inquietantes doctrinas del socialismo y el comunismo desenfrenado en Francia. Marx no solo mostró una «familiaridad textual minuciosa» con el libro subsecuente de Stein de 1842, sino que realmente basó su concepto del proletariado como la base y el motor de la revolución mundial en las ideas de Stein sobre las nuevas doctrinas revolucionarias como racionalizaciones de la clase intereses del proletariado.

Lo más notable es que Marx estuvo de acuerdo con la representación de Proudhon, y particularmente de Stein, de la primera etapa de la sociedad postrevolucionaria, que acordó con Stein llamar «comunismo puro». Stein pronosticó que el comunismo puro sería un intento de imponer el igualitarismo expropiando y destruyendo salvajemente y ferozmente las propiedades, confiscándolas y comunicándolas coercitivamente tanto con las mujeres como con la riqueza material. De hecho, la evaluación de Marx del comunismo puro, el escenario de la dictadura del proletariado, fue incluso más negativa que la de Stein:

De la misma manera que la mujer es abandonar el matrimonio por general [es decir universal] prostitución, por lo que todo el mundo de la riqueza, es decir, el ser objetivo del hombre, es abandonar la relación del matrimonio exclusivo con el propietario de la propiedad privada para la relación de la prostitución general con la comunidad.

No solo eso, sino que como dice el profesor Tucker, Marx admite que

el comunismo puro no es la verdadera trascendencia de la propiedad privada, sino solo la universalización de la misma, no la superación de la codicia, sino solo la generalización de ella, y no la abolición del trabajo, sino solo su extensión a todos los hombres. Es simplemente una nueva forma en la que la vileza de la propiedad privada sale a la superficie.

En resumen, en la etapa de comunalización de la propiedad privada, lo que Marx considera las peores características de la propiedad privada se maximizará. No solo eso, sino que Marx reconoce la verdad de la acusación de anticomunistas de entonces y ahora de que el comunismo y la comunización no son más que la expresión en palabras de Marx, de «envidia y deseo de reducir todo a un nivel común». Lejos de llevar a un florecimiento de la personalidad humana como se supone que Marx reclama, admite que el comunismo lo negará totalmente. Por lo tanto, Marx:

Al negar completamente la personalidad de los hombres, este tipo de comunismo no es más que la expresión lógica de la propiedad privada. La envidia general, constituyéndose en poder, es el disfraz en el que la codicia se restablece y se satisface a sí misma, solo de otra manera … En el acercamiento a la mujer como el despojo y la esclava de la lujuria comunitaria se presiona la degradación infinita en la que el hombre existe él mismo.

En general, la descripción de Marx del comunismo puro se parece mucho a los regímenes monstruosos impuestos por los anabautistas coercitivos del siglo XVI.

El profesor Tucker agrega, tal vez subrayando lo obvio, que «estas vívidas indicaciones de los manuscritos de París sobre la forma en que Marx concibió y evaluó el período post-revolucionario inmediato muy probablemente explican la extrema reticencia que siempre mostró más tarde sobre este tema en sus escritos publicados.»

Pero si este comunismo es ciertamente tan monstruoso, un régimen de «degradación infinita», ¿por qué alguien debería favorecerlo, y mucho menos dedicar la propia vida y luchar una revolución sangrienta para establecerlo? Aquí, como tantas veces en el pensamiento y los escritos de Marx, recurre a la mística de la «dialéctica», esa maravillosa palabra mágica mediante la cual un sistema social inevitablemente da lugar a su victoriosa trascendencia y negación. Y, en este caso, por el cual el mal total — que, curiosamente, resulta ser la dictadura post-revolucionaria del proletariado y no precede al capitalismo — se transforma en un bien total.

Por decir lo menos, Marx no puede y no intenta explicar cómo un sistema de avaricia total se transforma en total avaricia. Lo deja todo a la magia de la dialéctica, ahora una dialéctica fatalmente desvirtuada del supuesto motor de la lucha de clases, que de alguna manera transforma la monstruosidad del crudo comunismo en el paraíso de la «etapa superior» del comunismo.

