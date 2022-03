El elevado precio del combustible ha encarecido la vida de las personas en Estados Unidos. Por lo tanto, uno de los portales de economía más destacados en el país publicó una serie de consejos para afrontar la situación. Se trata de Bloomberg, que entre las recomendaciones más llamativas que sugirió estuvo evitar los costos médicos que permitirían salvar la vida de una mascota. Este proceder despierta las inquietudes sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los medios masivos para apoyar a Joe Biden, a pesar de sus fracasos.

“Si usted es uno de los muchos estadounidenses que se convirtió en dueño de una nueva mascota durante la pandemia, es posible que desee repensar cuan costosas son esas mascotas y sus necesidades médicas. Puede sonar duro, pero, por razones éticas, los investigadores en realidad no recomiendan la quimioterapia para mascotas, que puede costar hasta 10000 dólares”, indica el medio estadounidense.

Para justificarlo, el medio no cita como fuente a un estudio actual, sino uno del 2019 que apela al hecho que la quimioterapia prolonga el sufrimiento de las mascotas. Pero no lo menciona. Se remite al sentido práctico. «Hacer frente a la inflación podría significar acciones drásticas o pequeñas», argumentó Bloomberg.

Y no termina ahí. Mientras invita a que se tomen medidas que puedan conllevar a dejar morir a sus propias mascotas, sugiere dejar de comer carne y suplantarlo con lentejas y frijoles.

La invasión de Rusia a Ucrania agrega el factor de miedo necesario para profundizar estos cambios, más considerando que suministran una cantidad significativa de maíz y cebada al mercado mundial, principalmente para alimentar al ganado para la alimentación humana.

Este factor es clave para justificar la eliminación del consumo de carne. Los precios de la carne han aumentado alrededor de un 14 % desde febrero de 2021 y subirán aún más, exclama el portal.

«Aunque es posible que su paladar no esté acostumbrado, los sabrosos sustitutos de la carne incluyen vegetales (cuyos precios subieron un poco más del 4%, o lentejas y frijoles, que subieron alrededor del 9%). Planee eliminar a la criatura del medio y consumir plantas directamente, dicen directamente. Es una forma más eficiente, saludable y económica de obtener calorías», concluyen.

Nos encaminan a un futuro distópico

Fiel a la advertencia de Un Mundo Feliz, una obra que retrata cómo será el futuro si triunfa el progresismo. En este escenario distópico ya no habrá consumo de carne y paulatinamente tampoco de plantas, pues lo consideran una práctica salvaje, al punto ya ni siquiera se pare ni se gesta a las crías, las máquinas se encargan, solo queda un reducto de «hombres libres» «que paren a sus crías como perros» y viven al margen de la sociedad.

Bloomberg llega incluso a romantizarlo y a cuestionar su estilo de vida. «Trate de ser lo más flexible y creativo posible. Los científicos nos dicen que nuestra plasticidad cerebral mejorará al probar cosas nuevas. Hay una ventaja en mezclar lo que consume para hacer frente a picos de precios inusuales: se vuelve más resistente a medida que crea un lugar de control e interroga sus hábitos».

Profundiza aún más su carácter revolucionario de «desapego» al invitar a los lectores a desprenderse hasta de sus automóviles. como por ejemplo indica que «para lidiar con los precios de la gasolina, vale la pena reconsiderar el transporte público si es una opción en el lugar donde vives».

En vista que los peajes subieron un 8 % y la gasolina un 38 %, Bloomberg sugiere que puede ser el momento de vender su coche. Señala que no es el momento de comprar uno nuevo o usado. Pues, aunque los precios se han estabilizado un poco, los precios de los autos usados ​​siguen subiendo más de un 40 % con respecto al año anterior, y los nuevos un 12 %.

Las últimas publicaciones de Bloomberg son el retrato de una agenda que se viene e instaura desde el Foro Económico Mundial para el añp . «No poseerás nada y serás feliz», aclaman.

«Abolir la propiedad privada» es una de las premisas fundamentales del Manifiesto Comunista. El Foro Económico Mundial se alinea cada día más a este concepto. Pero no con la rigurosidad de las expropiaciones del socialismo clásico, sino guiados por la filosofía del desapego,

El futuro que nos han diseñado organismos multilaterales desincentiva la propiedad privada. De la mano de los caminos espirituales vinculados a la nueva era (New Age) de desprendimiento, nos invitan a dejar de aferrarnos a lo nuestro, cuidarlo y protegerlo.

Pretenden que hasta descartemos a seres vivos que están bajo nuestro cuidado. Mientras paradójicamente pretenden que eliminemos animales a los que no conocemos y con los que no tenemos apego alguno de nuestra dieta. Pues su discurso no se trata de agregar valor sino de reducir costos.