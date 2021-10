El deporte femenino se está viendo amenazado por causa de la «inclusión trans» y la «corrección política». La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pretende imponer la participación de hombres biológicos, denominados «mujeres trans», en detrimento de las mujeres. Pero no sin resistencia. A la demanda interpuesta en agosto por 20 estados, encabezados por Tennessee, se suman ahora una alianza de escuelas cristianas y atletas femeninas.

Son veinte fiscales generales estatales, con Tennessee a la cabeza, los que están impugnando un documento emitido por el Departamento de Educación de EE. UU. y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que interpreta el Título IX de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la «discriminación por motivos de sexo» para prohibir la «discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual».

Entre otras cosas, esto requeriría que las escuelas sujetas al Título IX permitan a los hombres que se identifican como mujeres participar en equipos deportivos femeninos y usar duchas y vestidores designados para mujeres.

Los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental se unieron a Tennessee en la demanda, que fue presentada inicialmente en agosto.

Siguiendo esa línea, una alianza de escuelas cristianas y atletas femeninas están tratando de intervenir en la demanda que desafía la reinterpretación de la discriminación sexual del presidente Joe Biden.

Alliance Defending Freedom (ADF), una organización legal sin fines de lucro que trabaja para proteger la libertad religiosa, la libertad de expresión, los derechos de los padres y la santidad de la vida, presentó una moción el lunes 4 de octubre solicitando a una corte federal de distrito que permita a Christian Schools International y a tres atletas en Arkansas intervenir en la demanda del estado de Tennessee contra el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

“Las niñas merecen competir en igualdad de condiciones, y los estados, las escuelas y las personas en todo Estados Unidos están avanzando con razón para salvaguardar la igualdad de oportunidades atléticas para las estudiantes”, dijo el asesor principal de ADF, Ryan Bangert.

BREAKING: Christian schools and female athletes fight to protect fairness in women’s sports.

ADF attorneys ask court to allow the Association of Christian Schools International, three female athletes to intervene in federal lawsuit.https://t.co/ZV4efsLeeS

— Alliance Defending Freedom (@AllianceDefends) October 5, 2021