Donald Trump inició su gira del 2022 y los medios que lo enfrentan ya empezaron a difamarlo. Esta vez propagaron que «basureó» a su posible compañero de fórmula presidencial en su carrera de retorno a la Casa Blanca, es decir, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La noche del jueves, 20 de enero, el expresidente desacreditó dichas afirmaciones, aprovechando una entrevista que tuvo en Fox News. Allí, el presentador Sean Hannity le preguntó a Trump si estos rumores que se iniciaron sobre su presunta enemista con DeSantis eran ciertos. Ante el cuestionamiento, el neoyorkino fue contundente y contestó: «Es absolutamente falso».

Al proseguir, Trump esbozó las razones que demuestran cómo esta matriz de opinión es una mentira: “(Ron) Ha sido amigo mío durante mucho tiempo. Es una noticia totalmente falsa. Creo que Ron dijo la semana pasada, lo dijo muy públicamente, que ‘la prensa nunca se va a meter en medio de mi amistad con Donald Trump, no vamos a hacer esas cosas’. Y lo dijo con mucha fuerza, pensé que era muy interesante, en realidad. Y muy lindo. Él dijo eso, y estoy de acuerdo con él al 100%. No, tengo una muy buena relación con Ron y pretendo tenerla por mucho tiempo”.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, Trump tenía un «resentimiento de larga data» hacia DeSantis porque, según el medio estadounidense, DeSantis «ha ido actuando menos como un acólito y más como un futuro competidor”.

BREAKING: President Trump calls reports of fighting between him and Gov. Ron DeSantis “Totally Fake News”

Una portavoz del gobernador DeSantis rechazó públicamente los informes de que ambos estaban teniendo un conflicto detrás de escena. Al respecto, aclaró en una entrevista con la revista People que “no es una coincidencia que esta narrativa mediática inventada surgiera durante la peor semana de la presidencia de Biden hasta la fecha. Ya que quedó claro que Biden no podría cumplir con Build Back Better, promulgar una legislación radical para federalizar las elecciones o ‘apagar el virus’, como lo había prometido durante su campaña”.

Sus declaraciones fueron necesarias luego del rumor que se esparció a causa de NYT. Incluso la plataforma Político aseveró, de la misma forma, que Trump se estaba «volteando contra DeSantis». Dicho medio indicó que el gobernador de Florida ha seducido a «influencers conservadores» que se han mudado desde estados gobernados por el Partido Demócrata, como California, dadas las restricciones en el marco del coronavirus.

Y es que Florida, bajo el mando del gobernador republicano, ofrece «libertad» en ciertas políticas económicas. De hecho, Político tomó de ejemplo a Dave Rubin, quien se conoce por su carrera de comentarista e históricamente ha votado por los demócratas, activista homosexual e incluso se casó con un hombre. El presentador se mudó recientemente a la jurisdicción de DeSantis y alegó que tomó esta decisión por decidió ir a un estado más libre.

Personal thanks to @GavinNewsom as I am officially leaving the dystopian nightmare of California for the free state of Florida. My successful business and all my employees are coming with.

See you soon, @GovRonDeSantis!

🐊😎🇺🇸 pic.twitter.com/XC51yYRqZK

— Dave Rubin (@RubinReport) December 13, 2021