Pese al genocidio denunciado por Estados Unidos y la comunidad internacional en Xinjiang, Tesla, la empresa del multimillonario Elon Musk, llegó a esta región china con una sala de exposición, contrariando además la ley promulgada por el presidente Joe Biden, que prohíbe las importaciones vinculadas al trabajo forzoso al que el régimen comunista de Pekín somete a la minoría musulmana uigur en Xinjiang.

«Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo» encaja dentro de la definición legal de genocidio, destacó en septiembre de 2020 Isaac Stone, del Centro de Asia Society para las relaciones entre Estados Unidos y China, por medio de una columna en The Washington Post.

Las publicaciones de celebración en las redes sociales de Tesla China revelaron que esta sala de exposición se había abierto en Urumqi, la capital de la Región Autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China.

“El último día de 2021 nos reunimos en Xinjiang. En 2022, ¡lancemos juntos a Xinjiang en su viaje eléctrico!», destacaba una publicación de Tesla, mientras que una de las imágenes mostraba un letrero que decía: «Tesla Xinjiang».

«¡Se inauguró oficialmente el Centro Urumqi Tesla!», señala otra publicación de la empresa. «El primer centro Tesla en Xinjiang integra ventas, posventas y entrega para ayudar a los usuarios de Xinjiang a disfrutar de una experiencia de servicio integral y también acompañar a los propietarios de Tesla en su viaje hacia el oeste».

Elon Musk’s Tesla is opening a showroom in China’s Xinjiang region, where more than 1 million Uyghur Muslims have reportedly been detained against their will: Here’s your Evening Briefing https://t.co/C3v2EhS7a2

— Bloomberg (@business) January 4, 2022