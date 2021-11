Los abusos cometidos en China contra los derechos humanos exigen una respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos. Luego de una cumbre virtual con Xi Jinping (líder del Partido Comunista Chino), Joe Biden anunciará un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

Esto no significa que los atletas de EE. UU. no podrán participar. Implica que los funcionarios de la Administración Biden no asistirán al evento. Los deportistas estadounidenses seguirán compitiendo.

En mayo del presente año, la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, presionó por un boicot diplomático como una forma de evitar castigar a los atletas.

De esta manera, la medida buscaría equilibrar las demandas de los activistas de derechos humanos que quieren una retirada total. La acción apunta a buscar justicia para la minoría uigur en la provincia de Xinjiang sin perjudicar las aspiraciones de los deportistas que han entrenado durante largos años para competir.

Mientras, en julio de 2021, el Parlamento Europeo y el parlamento del Reino Unido votaron a favor de un boicot diplomático a los Juego Olímpicos de Invierno que se celebrarán en China.

En las afueras de la Casa Blanca se han registrado manifestaciones recientes a favor de Hong Kong, el Tíbet y la población uigur para que el régimen comunista chino sea sancionado por los abusos cometidos contra sus comunidades.

Hong Kongers, Tibetans and Uyghurs are banding together for a rally outside the White House asking Biden to hold China accountable for human rights violations during his virtual summit tomorrow with Xi — and lead a diplomatic boycott of the Beijing winter olympics. pic.twitter.com/JHZxIYakNt

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) November 14, 2021