Estamos frente al peor gobierno de los últimos 100 años, solo comparable con el gobierno de la Unidad Popular. Con la diferencia que Allende era un hombre culto y tenía claras las cifras. Además tenía experiencia política indiscutible.

Chile hoy es gobernado por un inepto, incompetente, charlatán e ignorante. Los ministros son lo mismo, están ahí solo por sus credenciales políticas, méritos ninguno y el país hace agua. Además de mediocres son caros, y eso lo pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Pero son amigos de Boric. ¿De cuál de los dos Boric? No tengo idea.

Ahora la supuesta oposición, la «derecha» es de una debilidad y falta de principios inédito. Están entregados a la izquierda, no son oposición, son ornamentales en el Congreso. Nunca había visto una oposición tan pero tan miserable. No defienden una idea o principio.

Lo de Boric no es cambiar de opinión, es ya un trastorno político bipolar, son dos personas totalmente distintas, depende del día, la hora y el clima. Lógicamente también influye el público al que se dirija, la audiencia. Si no te gustan estos principios, tengo otros.

Dice que no hay terrorismo en la Araucanía y viaja con 300 efectivos de Carabineros, francotiradores, cierra calles, etc. No fue a Ucrania, fue a la Macrozona Sur, donde Boric dice que no hay terrorismo. Ahora el Boric 2 dice que hay actos de terrorismo.

Ahora como es un charlatán, nadie le cree absolutamente nada, los que sí lo escuchan son los inversionistas, cada vez que habla hay salida de capitales. Cómo se puede ser tan imbécil de presentar una reforma de pensiones de 6 % a cargo del empleador, bajar la jornada laboral y además hacer una reforma tributaria. Es decir, al empresario le sube el costo del trabajador, le bajan las horas trabajadas y además le suben los impuestos «Tremendo incentivo para emprender».

Lo que sí está muy claro es que el triunfo del «Rechazo», no les importa y van a realizar las reformas por secretaría a vista y paciencia de la oposición. Ya la reforma de pensiones y el ente va contra la voluntad de los cotizantes y la propiedad del trabajador, y todas las reformas van a ir en la línea de la Constitución que perdió.

Ya gracias al PDG llegó a la presidencia de la Cámara quién decía hace poco que la guerra en Ucrania sería parte importante de la baja aprobación del gobierno. Ese es el nivel de los políticos más caros de la OCDE. Y el PDG le dió un triunfo al gobierno.

Bueno, Boric 1 y Boric 2 fueron transparentes, siempre dijeron no estar preparados, demostraron no saber ninguna cifra y cero experiencia en el mercado laboral.