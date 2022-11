Este domingo 13 de noviembre salieron a marchar cerca de 700.000 ciudadanos en la capital de México, contra una reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que en el fondo pretende acabar con la democracia, al tomar el control del Instituto Nacional Electoral (INE), quitar financiamiento a los partidos políticos, y reducir el número de diputados y senadores, entre otras medidas.

El socialismo blando de AMLO no da tregua y tiene bien claros sus objetivos: tomar el control de toda institución que hasta el momento se considere “autónoma”, y modificarla, tripularla, controlarla, siguiendo siempre el guion de sus amigos rojos que tanto quiere, como Miguel Díaz-Canel o Nicolás Maduro, par de sátrapas que ha invitado a México a reuniones de la CELAC. El fondo es, claro, eternizarse él mismo o a su partido-movimiento, en el poder.

Porfirio Muñoz Ledo, un viejo político de izquierdas, que participó en Morena, el partido de AMLO afiliado al Foro de Sao Paulo, de plano pidió que el presidente renunciara tras la manifestación:

“Que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al @INEMexico y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”, posteó.

¿Qué fue lo que dijo AMLO de la marcha? En la conferencia mañanera, copia del “Aló presidente” de Chávez, el tabasqueño soltó:

“Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces, lo del INE fue una excusa, una bandera. Pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elba Esther y Fox sean demócratas, ¿no? El mismo Woldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elba Esther, porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg. Porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de estriptis político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque, si no emerge esto, se mantiene soterrado, y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna”.