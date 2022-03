«La teoría racial crítica es la punta de una lanza de cien años diseñada para cornear el costado de la civilización occidental», dijo James Lindsay en un reciente taller sobre el tema de la teoría racial crítica (TRC). Aunque estas palabras puedan parecer dramáticas, describen con precisión lo que es la TRC: un conjunto de herramientas ideológicas que tienen sus raíces en el neomarxismo, el posmodernismo y, según algunos, la psicología freudiana, y que se utilizan para reeducar a las personas modelando su psique.

Dado que la TRC es de naturaleza marxista, el objetivo de crear la conciencia correcta para que nazca el «hombre nuevo» o el «hombre socialista» permanece bien vivo en la aplicación de la TRC en cualquier lugar de la sociedad. En el contexto de la TRC, este «hombre nuevo» posee la «conciencia crítica» que permite al individuo ver la dinámica de poder basada en las relaciones raciales en todas partes y como base de todo en la sociedad y, lo que es más importante, convertirse en un activista contra estas fuerzas, intentando cambiar el mundo poniendo en práctica la ideología de la TRC.

Después de todo, Karl Marx dijo que «los filósofos sólo han interpretado el mundo de diversas maneras; nuestra tarea es cambiarlo» —en otras palabras, la teoría racial crítica debe actuarse en la sociedad para que surja la «conciencia crítica» y se forje el «hombre nuevo». Para que surja esta «conciencia crítica», el individuo debe pasar por un proceso de reeducación, ayudado por herramientas basadas en la TRC, como la formación en prejuicios implícitos, diversidad e inclusión o antirracismo. Estas prácticas están ya muy extendidas en el mundo occidental.

Por ejemplo, durante los años de Barack Obama, el Departamento de Justicia exigió que unos veintiocho mil empleados recibieran formación para «reconocer y abordar el sesgo implícito». Más recientemente, The Spectator escribió en 2020 que «Google, Facebook, el FTSE 100, los departamentos gubernamentales —incluidos el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia— y las organizaciones sin ánimo de lucro anuncian con orgullo los programas [de formación sobre el sesgo implícito] a los que someten a su personal». En otras palabras, se exige al individuo o a la institución que se «comprometa» con el supuesto problema para cambiar la sociedad. No conseguir un resultado positivo es un signo de «falsa conciencia» en el marco de la «teoría crítica» de la justicia social o las relaciones raciales.

La formación antirracista implica confesar los propios delitos de pensamiento (el supuesto racismo innato de los blancos, por ejemplo); denunciar o ser denunciado por amigos, colegas o vecinos por ideas erróneas; ser obligado a escuchar cómo uno ha contribuido a la opresión debido a las opiniones o ideas que uno ha emitido o se supone que tiene; ser más o menos coaccionado para emprender una «acción positiva» (o para «comprometerse») para cambiar el supuesto estado de opresión del que uno ha sido considerado culpable; y justificaciones para la vigilancia y la segregación étnica (como por ejemplo, por qué debe haber «espacios» sólo para los negros). Una vez que estas ideas se han introducido en la estructura psicológica de alguien, se ha despertado la «conciencia crítica» y la persona es el «hombre nuevo».

La teoría racial crítica comenzó como un campo en los estudios jurídicos críticos basado en los trabajos de Derrick Bell, un profesor de leyes de Harvard. En particular, dos de sus libros se consideran los textos fundacionales de la TRC: Race, Racism and American Law (1973) y Faces at the Bottom of the Well (1993). En estos dos textos, Bell expone los argumentos de lo que se convirtió en los principios fundamentales de la teoría racial crítica, entre los que se incluyen que la raza es un subproducto de las fuerzas sociales (tesis de la construcción social); que es poco probable que los blancos sean conscientes de sus prejuicios, que las minorías deben señalar (tesis de la voz del color); que el racismo es una característica permanente de la sociedad americana (lo que invalida los logros del liberalismo); y que las fuerzas sociales oprimen a diferentes minorías a través de la «racialización» en diferentes momentos, entre otros.

Sin embargo, ¿qué es exactamente la teoría racial crítica? Cuando se le hizo esta pregunta a Bell, respondió: «No sé qué es eso…. Para mí, significa decir la verdad, incluso frente a las críticas». Esta definición, por mucho que apele a nuestras emociones, no nos sirve para entender qué es la TRC. Aquí hay un par de definiciones más completas. De Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the Movement (1996):

Organizada por un conjunto de intelectuales neomarxistas, antiguos activistas de la Nueva Izquierda, excontraculturistas y otras variedades de opositores en las facultades de leyes, la Conferencia de Estudios Jurídicos Críticos [donde se desarrolló la Teoría racial crítica] se estableció como una red de profesores, estudiantes y profesionales de la ley abiertamente izquierdistas y comprometidos con la exposición y el desafío de las formas en que la ley americana servía para legitimar un orden social opresivo.

Y en el Sitio Web Socialista Mundial, «la publicación en línea del movimiento trotskista mundial, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, y sus secciones afiliadas en los Partidos Socialistas de la Igualdad de todo el mundo», en un ensayo publicado en 2021 titulado «Los fundamentos ideológicos de la teoría racial crítica», aprendemos que

La teoría racial crítica es una corriente amplia, con muchos afluentes que fluyen hacia ella y muchos vástagos que salen de ella…. Al caracterizar toda esta corriente, resulta útil comenzar en el nivel más básico con sus concepciones filosóficas fundamentales, cuya herencia puede rastrearse hasta el posmodernismo y las concepciones avanzadas por la Escuela de Frankfurt. Esta es la «teoría crítica» de la que surge la «teoría racial crítica» …. La teoría racial crítica toma el rechazo de la Ilustración de la Escuela de Frankfurt y el postmodernismo y le añade un giro racial.

Esencialmente, las obras de Bell encontraron un hogar justo en el centro del pensamiento de izquierda, dando lugar a la TRC que conocemos hoy, que ha sido definida anteriormente, vinculando las obras de Bell con el marxismo y el postmodernismo.

Sin embargo, hay que subrayar que la formación basada en la teoría racial crítica es una forma mucho más suave de reeducación marxista. Los regímenes comunistas del siglo pasado fueron mucho más brutales al pretender transformar la psicología del individuo en la del «hombre socialista».

Como se detalla en una obra de tres volúmenes del historiador rumano Mircea Stănescu, la idea y el proceso de «reeducación» fueron fundamentales para el funcionamiento de los regímenes comunistas en su intento de remodelar la naturaleza humana y fabricar el «hombre nuevo», el «hombre socialista». Sucedió en China, Corea del Norte, Vietnam, la Unión Soviética y Rumanía (conocido como el fenómeno Pitesti). En todos estos casos, el proceso fue similar en líneas generales, aunque fue diferente en su brutalidad y duración.

En pocas palabras, el proceso de reeducación marxista en los regímenes comunistas implicaba una importante tortura física y psicológica que obligaba a las víctimas a confesar sus delitos de pensamiento, a renegar de su familia y amigos, a comprometerse de por vida con el ideal comunista, a mostrar una lealtad permanente al partido y a abandonar por completo sus anteriores identidades defectuosas para convertirse en «pizarras limpias» sobre las que pudiera asentarse el «hombre nuevo». Como tal, existen similitudes entre el proceso de reeducación marxista de la teoría racial crítica y el de los regímenes comunistas del siglo XX. Estos paralelismos se resumen en el siguiente cuadro.

Este artículo se basa en el informe titulado Creating the «New Man»: Marxist Re-education under Communism and in the West Today.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Mises.org – Anton Balint