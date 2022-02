La cadena que por décadas se dedicó a llenar la infancia de historias románticas y esperanzadoras se convirtió en una corporación al servicio de políticas totalitarias Esto lo hace desde la más profunda doble moral. Alega luchar contra el racismo, mientras sirve de propaganda a un régimen que persigue a minorías étnicas.

Disney no solo eligió servirle al régimen comunista chino de propaganda favorable, sino que para amainar toda la publicidad en su contra por ser la cuna de la pandemia que paralizó al mundo, grabó una película funcional al PCCh nada menos que en la provincia donde se está llevando a cabo un genocidio contra una minoría étnica y religiosa: los uigur.

Además, no trata por igual a sus empleados. Despidieron a Gina Carano por sus posturas libertarias conservadoras que cuestionan la corrección política, pero apenas suspendió a Whoopi Goldberg porque es políticamente alineada a su agenda.

La actriz Gina Carano se hizo en Twitter esta semana después de que se conociera la noticia de que se decidiera la suspensión de la coanfitriona de “The View”, Whoopi Goldberg, durante dos semanas debido a sus comentarios controvertidos referente a los judíos, la raza y el Holocausto.

Como defensora de la libertad de expresión, Carano no pidió censura contra su colega sino una conversación abierta. Destacó cómo cuando a ella la callaron e injuriaron, fue un hombre judío quien le preguntó si quisiera hablar al respecto. Y sugiere que Whoopi Goldberg haga lo mismo.

I want to send blessings & love out to the Jewish community. ❤️

When I was being smeared, cancelled & misunderstood, it was a Jewish man @benshapiro who reached out & asked if I’d like to talk about it.

Maybe @WhoopiGoldberg could talk to Ben.

Conversation over cancellation.

— Gina Carano 🕯 (@ginacarano) February 3, 2022