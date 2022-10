El centro de Kiev, la capital de Ucrania, está en caos. Hay incendios, explosiones, humo y víctimas en las calles después de los cinco ataques de Rusia perpetrados este lunes, 10 de octubre. Hasta el momento en Ucrania se han contabilizado al menos diez personas muertas y otras sesenta han resultado heridas.

Las fuerzas militares de Vladímir Putin escogieron objetivos fáciles, para ejecutar bombardeos coordinados y mortales. Hay cuerpos carbonizados dentro de vehículos que arden en las adyacencias de la Universidad Nacional y otros en el Puente Glass, una vía para peatones y bicicletas.

Las tropas del Kemlin detonaron 83 misiles, pero la mitad fue derribada por las por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat, quien descarta que la arremetida de Rusia contra Kiev represente una represalia por la reciente explosión del puente Kerch que une a Crimea con Rusia.

En esa misma dirección enfocó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, el ataque contra Kiev e instó a «dejar de echarle la culpa a la víctima de la agresión sugiriendo que Putin fue provocado».

Para Kuleba, las detonaciones forman parte de los “constantes golpes a Ucrania con misiles desde antes de la explosión del puente», porque Moscú está «desesperado por las derrotas en el campo de batalla» pero al ocurrir el ataque de Rusia a Kiev, después de tres meses sin operaciones militares contra la capital, parece contradecir esta versión.

Los invasores también incluyeron el uso de 17 drones kamikaze tipo Shahed para atacar ciudades ucranianas desde el territorio de Bielorrusia y Crimea, entre ellas Ternopil, en Dnipró, Mikolaiv y Zaporiyia donde Anatoly Kurtev, secretario del ayuntamiento de esa ciudad del sureste de Ucrania, reportó una víctima.

Putin ordenó los ataques. Lo reconoció a través de un video donde precisa que utilizó armas de “alta precisión”. Lo hizo violando el espacio aéreo de Moldavia. “Tres misiles de crucero lanzados sobre Ucrania esta mañana desde barcos rusos en el Mar Negro cruzaron el espacio aéreo de Moldavia” afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Moldavia, Nicu Popescu.

El alto funcionario informó que convocó a Oleg Vasnetsov, embajador de Rusia en Chisináu para que ofrezca una “explicación” sobre los hechos porque Moldavia condena «la continua agresión de Rusia contra Ucrania».

Los ataques dañaron 11 sitios de infraestructura crítica en ocho regiones de Ucrania según el reporte del primer ministro, Denys Shmyhal. La electricidad ya comenzó a fallar y la población debe prepararse para energía temporal y suministro de agua y telefonía móvil con interrupciones.

“El principal objetivo de estos criminales de guerra es sembrar el pánico, asustar y dejar a los ucranianos sin luz ni calefacción”, dijo mientras las imágenes de los niños en los refugios entonando el himno de Ucrania se viralizan.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pide al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, una respuesta «dura» contra Rusia tras los bombardeos. Exige una reunión de emergencia del G7.

While #Russian invaders continue to terrorize #Kyiv, children in a shelter sing the anthem of #Ukraine. pic.twitter.com/XliwGXp9Gw

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022