Con la interna de Juntos por el Cambio en llamas, los que buscarán el año próximo la presidencia cada vez hacen más explícitas sus intenciones. Para no perder espacio y vigencia en la opinión pública, uno de los principales referentes del espacio adelantó lo que piensa hacer en caso de suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada. El nuevo libro de Mauricio Macri se llama “Para qué”, pero debería llamarse “Perdón”. En las páginas del trabajo que publicará Planeta el 18 de octubre, el expresidente reconoce que el plan económico que implementó en 2015 fue equivocado, pero se justifica.

“El gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación”, considera por estos días Macri. Sin embargo, cuando se decidió por aquel programa, el kirchnerismo estaba en retirada, contaba con el respaldo de la mayor parte de la opinión pública y gobernaba la Ciudad y la provincia de Buenos Aires con su partido político. Aunque su gobierno se fue deshilachando, de la mano de los nulos resultados en materia económica, la gente lo respaldó hasta en las elecciones de medio término en 2017. Ya que reconoce que el modelo fue equivocado, el expresidente podría reconocer también que subestimó sus espaldas políticas a la hora de generar cambios de fondo.

En el adelanto del texto, que se difundió en las primeras horas de hoy, el referente de Juntos por el Cambio asegura que el programa de shock debe implementarse desde el primer momento. Textualmente dice «en las primeras horas». Para Macri, «lo que no se hace de entrada es muy probable que no se pueda hacer nunca». ¿Qué es lo que quiere hacer de entrada? Abrir el comercio al mundo, entre otras cosas: «Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo».

También plantea una reforma laboral, ya que dice que la legislación actual es «obsoleta». Propone modificaciones en el ámbito fiscal, previsional y quiere privatizar o eliminar las empresas que se encuentran en manos del Estado: «Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas. El gasto público ha crecido hasta un punto tal que, lejos de ser un motor de la economía como postula el populismo, se ha convertido en un freno al sector privado, que es el único capaz de generar empleo y crecimiento genuinos».

El diputado liberal José Luis Espert, que propuso todas estas medidas en su plataforma para las elecciones de 2019, celebró el cambio de Macri, recordándole el último debate presidencial «¡Genial! Es casi calcado a lo que dije en los debates presidenciales y al programa de gobierno de Avanza Libertad». Sin embargo, el legislador le pidió más profundidad en las propuestas y eliminar la coparticipación federal.

Aunque es auspicioso el nuevo perfil del expresidente, todavía Macri tiene otras cosas que aclarar. Dentro de su coalición, la única que comulga con un programa semejante es su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también quiere ser candidata. Los otros postulantes a la presidencia, Gerardo Morales, de la UCR, y Horacio Rodríguez Larreta por el PRO, no quieren saber nada de este programa. ¿Qué hará Macri si alguno de ellos se impone en la primaria? ¿Cómo gobernará con una alianza que en buena parte no simpatiza con estas ideas?