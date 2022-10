La ciudad ucraniana de Zaporiyia amaneció este 9 de octubre en ruinas. Un nuevo ataque ruso destruyó un edificio residencial y causó daños en apartamentos adyacentes dejando un saldó de 17 fallecidos según el alcalde Anatoly Kurtev. Sobre esto, el presidente Volodímir Zelenski dijo que los responsables «tendrán que rendir cuentas».

La ciudad irónicamente había sido anexada en el referendo falso de Vladímir Putin que terminó por darle el control sobre otros tres territorios ucranianos. Sin embargo, en el caso de Zaporiyia, la capital sigue bajo control ucraniano. Por eso la retaliación, que llega un día después de que el puente de Crimea quedara parcialmente destruido.

El alcalde de esa ciudad también cita 40 heridos, aunque según Zelenski son 49. Los números aún se hacen difíciles de especificar dada la magnitud de los daños. En sus ansias por ganar una guerra —perdida para Rusia desde el inicio— Putin está demostrando que no le importa seguir arremetiendo contra la población civil.

Tampoco es el primer ataque en Zaporiyia que ejecuta Rusia. Un bombardeo con misiles el 30 de septiembre contra un convoy de civiles que llevaban ayuda humanitaria dejó al menos 26 muertos y el 6 de octubre un ataque contra una zona residencial provocó la muerte de unas 19 personas, dijeron autoridades ucranianas.. La ciudad, está continuamente bajo fuego.

scattered bodies all around, mixed with glass, concrete, people’s possessions. i am still in shock processing all these pictures from places in zaporizhia where i know every corner. these taken by @zaporozhye061ua

russia means genocide.https://t.co/WY8jxyDCBd pic.twitter.com/gyAkAyuJ5Q

— вареничек.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) October 9, 2022