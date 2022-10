Parte del puente más largo de Europa, ubicado entre la Península de Crimea y Rusia, quedó inutilizable. Se había convertido en un símbolo de expansionismo que el presidente Vladímir Putin inauguró en 2018 luego de una inversión de unos 3000 millones de euros. Sin embargo, en la mañana de este 8 de octubre, a la mega estructura la cubrían las llamas.

Se habla de un camión que explotó. Según las autoridades rusas, este «causó el incendio de siete tanques de combustible en un tren que se movía en dirección a la península de Crimea». El saldo es de tres personas fallecidas, el colapso de dos secciones de la parte automovilística del puente y el daño a 1,3 kilómetros de vías ferroviarias, según el portal Baza.

Por los momentos, Rusia culpa a Ucrania, mientras que de parte del gobierno de Volodímir Zelenski no hay aún pronunciamiento oficial. Pero lo que queda claro, es que a corto plaza Putin sufrirá las consecuencias ya que el puente le permitía acceder a la Península de Crimea anexada ilegalmente en 2014 enviando provisiones a su ejército o mercancías sin tocar suelo ucraniano libre.

JUST IN – Russia shuts all airports in the south of the country after the Crimean bridge blast.

In a post on its Telegram social media feed, Ukraine's SBU said: "The bridge burns beautifully."pic.twitter.com/IkACsBUSX0

— Disclose.tv (@disclosetv) October 8, 2022