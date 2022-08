El humorista John Oliver ofreció recientemente un mensaje confuso sobre qué es lo que está haciendo subir los precios de los alquileres. Esta semana pasó a la inflación, y su análisis fue mucho más sólido, aunque siguió cometiendo un error crítico.

El cómico británico-estadounidense y presentador del programa de HBO Last Week Tonight with John Oliver comienza señalando que todo el mundo está apuntando a la inflación. El presidente Joe Biden culpa a Vladímir Putin. Los republicanos culpan a Joe Biden y a su programa de gastos Build Back Better. Las legisladoras demócratas Sheila Jackson Reid y Elizabeth Warren dicen que es la «avaricia corporativa», mientras que otros comentaristas han citado las interrupciones de la cadena de suministro.

«Ha habido un aluvión de señalamientos», dice Oliver, «y muchos tienden a echarle la culpa a lo que ya estaban enfadados».

Sin embargo, algunos de estos argumentos no tienen mucho sentido, como la «avaricia corporativa».

«No es que las corporaciones se hayan vuelto codiciosas sólo en los dos últimos años», dice Oliver, y añade que algunas empresas pueden estar utilizando el entorno inflacionario para cobrar precios más altos. «La mayoría de los economistas le dirán que eso no es lo que causó la inflación en primer lugar».

También desacredita el estribillo común de Biden de que la inflación es «la subida de impuestos de Putin«, aunque Oliver señaló acertadamente que la guerra en Ucrania no ha ayudado a la inflación, ya que ha aumentado la demanda de energía y ha interrumpido el suministro.

«Cuando Biden dijo: ‘La inflación es en gran parte culpa de Putin’, eso claramente no es cierto», dice Oliver. «La inflación estaba ocurriendo incluso antes de que Putin invadiera a Ucrania, así que el tiempo no funciona así».

Did anyone expect @iamjohnoliver to call out Joe Biden and Elizabeth Warren's inflation gaslighting? pic.twitter.com/2rBQHTpAml — FEE (Foundation for Economic Education) (@feeonline) August 4, 2022

Oliver no sólo rechaza estas dos explicaciones erróneas, sino que acierta en gran medida con los fundamentos de la inflación.

«Demasiado dinero persiguiendo una oferta limitada de bienes puede llevar a la inflación», dice.

Se trata de una cita casi textual de Milton Friedman, el economista ganador del Premio Nobel quien explicó que «la inflación está causada por demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes». Y Oliver señala que al ampliar la oferta monetaria para financiar el gasto masivo de estímulo, el gobierno creó inadvertidamente «demasiado dinero» sin el correspondiente aumento de bienes, lo que provocó la inflación.

Es importante destacar que Oliver dice que ésta no fue la única causa de la inflación, algo que algunos de los críticos de Biden han pasado por alto. (Los cierres gubernamentales, que paralizaron las cadenas de suministro, también influyeron, al igual que la guerra en Ucrania y las políticas gubernamentales que obstaculizaron la producción de energía).

¿Una «crisis financiera inducida por Covid»?

El segmento de Oliver es divertido e incluso informativo en algunos aspectos. Sin embargo, se sale del carril en algunos aspectos.

En primer lugar, como se ha señalado anteriormente, Oliver admite que la gente «tenía más efectivo a mano» debido al bombeo de dinero de la Reserva Federal, pero argumenta que esta medida era necesaria porque «nos ayudó a evitar una crisis financiera inducida por Covid».

Sin embargo, la crisis financiera no fue inducida por Covid. La crisis financiera fue inducida por el gobierno, que cerró la economía y dejó a millones de estadounidenses sin trabajo… Esta es una distinción importante, que Oliver probablemente pasó por alto en gran parte porque apoyó los cierres gubernamentales y ridiculizó a quienes se oponían a ellos. Los cierres no lograron domar el virus, según demuestran numerosas pruebas, pero la acción impulsó el gasto masivo de estímulo para evitar la «crisis financiera inducida por Covid» que cita Oliver.

Sin embargo, esta no fue la única forma en que los cierres provocaron la inflación. La respuesta del gobierno a la pandemia también fue lo que causó los problemas en la cadena de suministro.

«Si no fabricas cosas, no hay cosas», señaló Elon Musk al principio de la pandemia.

A lo largo del segmento, Oliver señala que estos problemas en la cadena de suministro también han exacerbado la inflación. Mientras que la expansión monetaria dio lugar a más dinero, los problemas de la cadena de suministro dieron lugar a menos bienes y servicios, una receta perfecta para la inflación.

Pero Oliver pasa por alto un hecho simple: sea como sea, la inflación fue causada por el gobierno, ya sea por las interrupciones de la cadena de suministro que causaron con los cierres o por la erosión del poder adquisitivo del dólar a través de la impresión de dinero.

Esto importa, porque Oliver parece ver la solución a la inflación como… más gobierno. A lo largo de su segmento, defiende a la Reserva Federal: «No es que la Reserva Federal fuera la única que se equivocó. La mayoría de los economistas pensaron que la inflación desaparecería por sí sola», y concluyó su programa abogando por una mayor intervención del gobierno para aliviar el problema. (Seguro de alquiler financiado por el contribuyente. Impuestos a las rentas más altas para financiar «créditos fiscales reembolsables por hijos»).

‘Inflaciones diseñadas por los gobiernos’

Quiero que me guste John Oliver. Es divertido, tiene un gran acento y no es una persona poco inteligente.

Pero en su muy entretenido y bastante informativo análisis sobre la inflación, de alguna manera se las arregla para pasar por alto al verdadero culpable de la inflación. El gobierno -por encima de cualquier otra entidad- es la raíz de nuestros problemas inflacionarios. Y esto no debería sorprendernos.

«No creo que sea una exageración decir que la historia es en gran medida una historia de inflación, generalmente inflaciones diseñadas por los gobiernos para el beneficio de los gobiernos», observó una vez el economista F.A. Hayek, ganador del Premio Nobel.

John Oliver tiene razón en que la «avaricia corporativa» y la «subida de los impuestos de Putin» son respuestas pobres a la hora de explicar la inflación. Pero parece que todavía no puede ver que el gobierno es la raíz del problema de la inflación, no la respuesta a ella.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.