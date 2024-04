En un tuit reciente, un analista financiero e inversor de talento afirmaba: «La narrativa de que la deuda es insostenible» existe desde hace más de 40 años. Lo que me sorprende es cómo las personas que impulsan esta narrativa nunca se preguntan: «¿Por qué ha sido sostenible durante tanto tiempo?».

Está muy extendida la idea de que los desequilibrios fiscales de un emisor de moneda de reserva mundial acabarían en una quiebra al estilo argentino. Sin embargo, la manifestación de insostenibilidad ni siquiera pareció tan drástica en la propia Argentina. Oye, Argentina sigue existiendo, ¿no?

Una deuda pública excesiva es insostenible cuando se convierte en una carga para el crecimiento productivo y lleva a la economía a un aumento constante de los impuestos, un crecimiento más débil de la productividad y un crecimiento más débil de los salarios reales. Sin embargo, el nivel de acumulación insostenible de deuda puede seguir aumentando porque el propio Estado impone la deuda pública en los balances de los bancos y el Estado obliga al sector financiero a tomar toda su deuda como el «activo de menor riesgo.» Sin embargo, la ley y la regulación no han hecho más que imponer y forzar esta construcción. El aumento de la deuda infla el tamaño del Estado en la economía y erosiona su potencial de crecimiento y productividad.

Muchas personas diabéticas y obesas siguen comiendo demasiados alimentos poco saludables, pensando que hasta ahora no ha pasado nada. Eso no significa que sus hábitos alimentarios sean sostenibles.

Quienes ignoran la acumulación de deuda pública suelen hacerlo bajo la idea de que aún no ha pasado nada. Es una forma temeraria de ver la economía, una especie de mentalidad de «aún no nos hemos matado; aceleremos».

Un sector privado cada vez más debilitado, unos salarios reales débiles, un crecimiento decreciente de la productividad y la disminución del poder adquisitivo de la moneda indican la insostenibilidad de los niveles de deuda. A las familias y a las pequeñas empresas les resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes y pagar los bienes y servicios esenciales, mientras que quienes ya tienen acceso a la deuda y al sector público sonríen satisfechos. ¿Por qué? Porque la acumulación de deuda pública está imprimiendo dinero artificialmente.

Cuando se crea dinero en el sector privado a través del sistema financiero, se produce un proceso de creación de riqueza y de creación de dinero productivo. El sistema financiero crea dinero para proyectos que producen un auténtico rendimiento económico. Algunos fracasan, otros se disparan. Ese es el proceso de crecimiento económico productivo y de progreso. Sólo cuando el banco central manipula los tipos de interés, disfraza el coste del riesgo y aumenta la oferta monetaria para monetizar el gasto deficitario improductivo puede distorsionar este proceso.

Cuando el banco central quiere disimular el empeoramiento de la solvencia de los gobiernos fiscalmente imprudentes, lo hace manipulando los tipos de interés —abaratando el endeudamiento de los gobiernos fiscalmente irresponsables— y aumentando artificialmente la cantidad de moneda en el sistema, monetizando la deuda pública — un proceso destructivo de creación de dinero opuesto a la función de ahorro-inversión de la banca.

Cuando la situación fiscal es insostenible, la única forma que tiene el Estado de forzar la aceptación de su deuda —moneda de nueva creación— es mediante la coacción y la represión.

La deuda de un Estado sólo es un activo cuando el sector privado valora su solvencia y la utiliza como reserva. Cuando el Estado impone su insolvencia a la economía, su quiebra se manifiesta en la destrucción del poder adquisitivo de la moneda a través de la inflación y el debilitamiento de la capacidad de compra de los salarios reales.

Básicamente, el Estado lleva a cabo un proceso de lento impago de la economía mediante el aumento de los impuestos y el debilitamiento del poder adquisitivo de la moneda, lo que conduce a un crecimiento más débil y a la erosión de la clase media, rehén cautiva del emisor de la moneda.

Por supuesto, como emisor de moneda, el Estado nunca reconoce sus desequilibrios y siempre culpa de la inflación y el débil crecimiento al sector privado, los exportadores, otras naciones y los mercados. Las instituciones independientes deben imponer la prudencia fiscal para evitar que el Estado destruya la economía real. El Estado, mediante el monopolio de la emisión de moneda y la imposición de leyes y reglamentos, siempre trasladará sus desequilibrios a los consumidores y las empresas, pensando que es por su propio bien.

El déficit público no crea ahorro para la economía privada. Los ahorradores de la economía real aceptan la deuda pública como un activo cuando perciben que la solvencia del emisor es fiable. Cuando el gobierno lo impone y se desentiende del funcionamiento de la economía productiva, posicionándose como fuente de riqueza, socava el propio fundamento que pretende proteger: el nivel de vida del ciudadano medio.

Los gobiernos no crean reservas; su deuda sólo se convierte en reserva cuando la economía productiva del sector privado dentro de sus límites políticos prospera y las finanzas públicas permanecen bajo control. El Estado sí muestra su insolvencia, como cualquier emisor, en el precio del IOU que distribuye, es decir, en el poder adquisitivo de la moneda. La deuda pública es creación artificial de moneda porque el Estado no crea nada; sólo administra el dinero que recauda del mismo sector privado productivo al que ahoga vía impuestos e inflación.

La deuda de los Estados Unidos empezó a hacerse insostenible cuando la Reserva Federal dejó de defender la moneda y de prestar atención a los agregados monetarios para aplicar políticas destinadas a disimular el creciente coste del endeudamiento derivado de un gasto deficitario desenfrenado.

La creación artificial de moneda nunca es neutral. Beneficia desproporcionadamente al primer receptor de la nueva moneda, el gobierno, y perjudica masivamente a los últimos receptores, los salarios reales y el ahorro en depósitos. Es una transferencia masiva de riqueza de la economía productiva y los ahorradores a la administración burocrática.

Más unidades de deuda pública significan un crecimiento productivo más débil, impuestos más altos y más inflación en el futuro. Las tres son manifestaciones de un impago de combustión lenta.

Entonces, si el Estado puede imponernos sus desequilibrios fiscales, ¿cómo sabemos si la deuda que emite es insostenible? En primer lugar, debido a las unidades de PIB creadas, la adición de nuevas unidades de deuda pública disminuye rápidamente. Segundo, la erosión del poder adquisitivo de la moneda persiste y se acelera. Tercero, como la inversión productiva y el gasto de capital disminuyen, el empleo puede seguir siendo aceptable en los titulares, pero los salarios reales, la productividad y la capacidad de los trabajadores para llegar a fin de mes se deterioran rápidamente.

La narrativa actual intenta decirnos que no ha pasado nada cuando sí ha pasado mucho. La destrucción de la clase media y el deterioro del tejido de la pequeña y mediana empresa, en favor de una administración burocrática al alza que consume más impuestos pero sigue generando más deuda y más déficit, acaba mal. Y todos los imperios acaban igual, con la suposición de que no va a pasar nada. La aceptación de la moneda como reserva llega a su fin. La persistente erosión del poder adquisitivo y el declive de la confianza en el «activo de menor riesgo» impuesto legalmente son algunas de las señales de alarma que algunos están dispuestos a ignorar, quizá porque viven de los impuestos de otros o porque se benefician de la destrucción de la moneda mediante la inflación de activos. En cualquier caso, es profundamente antisocial y destructivo, aunque sea una detonación lenta.

El hecho de que haya inversores informados e inteligentes que ignoran de buen grado las señales de alarma del debilitamiento de la clase media, la disminución del poder adquisitivo de la moneda y el deterioro de la solvencia y la productividad demuestra por qué es tan peligroso permitir que los gobiernos mantengan la imprudencia fiscal. La razón por la que la creación de dinero gubernamental es tan peligrosa es porque el gobierno siempre está encantado de aumentar su poder sobre los ciudadanos y culparles de los problemas que crean sus políticas, presentándose a sí mismo como la solución.

¿Puede seguir aumentando la deuda? Por supuesto. El proceso gradual de empobrecimiento y servidumbre es relativamente cómodo cuando el Estado puede imponer el uso de la moneda y forzar su deuda en tu pensión por ley y regulación. Pensar que durará para siempre y que no pasará nada no es sólo una mentalidad imprudente de «acelera, que aún no nos hemos estrellado». Es ignorar la realidad del dinero. El dinero independiente, el oro y similares, resuelven esto.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Daniel Lacalle es economista, autor de importantes libros y profesor en IE Business School de Madrid.