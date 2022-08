La inflación es un mecanismo que los gobernantes utilizan para financiar guerras, gobiernos tiránicos y favores a sus compinches. La inflación se lleva fracciones significativas del valor real de los ahorros.

El ahorro se acumula lentamente. Las personas añaden valor, obtienen ingresos y aplazan las compras. La inflación agota rápidamente el valor real de los ahorros. La gente tiene entonces que gastar más para satisfacer incluso sus necesidades más básicas y sus deseos más modestos.

La inflación perjudica en mayor medida a las personas con menos ingresos y a los jubilados, cuyos ingresos no se inflan tanto y que, por tanto, no pueden volver a acumular ahorros. A través de la inflación, los gobiernos se apropian de grandes trozos del valor real de los ahorros de todos los ciudadanos sin una compensación justa.

Estas tomas de inflación son sólo aparentemente esporádicas. Los gobiernos siguen gastando más, por lo que siguen privilegiando a los banqueros amiguetes para crear más dinero. Los gobiernos piden prestado este dinero directamente, gastan menos en los intereses actuales y gastan menos valor real en los intereses futuros (por impago en cámara lenta). Mientras la gente del gobierno siga gastando más, la inflación continúa a lo largo de las décadas aparentemente sin fin.

Pero reduzcan el gasto, acaben con el privilegio de los banqueros amiguetes de crear dinero, y terminen con la creación de dinero por parte del gobierno, y las tomas de inflación comenzarán rápidamente a ser justamente compensadas. El aumento de la productividad producirá una beneficiosa disminución de los precios—una deflación normal—que hará que los ahorros y los salarios actuales valgan más. Además, la inversión volverá a estar vinculada al ahorro. De este modo, cuando los productos resultantes de las nuevas inversiones se pongan a la venta, el ahorro volverá a acumularse y estará de nuevo disponible para comprar esos productos. Las inversiones serán entonces rentables y sostenibles. Como habrá mucha menos mala inversión, las inversiones que se realicen producirán una productividad considerablemente mayor.

Los gobiernos sólo añaden valor en la medida en que aseguran los derechos inalienables. Este valor no se cuantifica, ni se le pone precio, ni se elige para comprarlo, ni se recauda como ingreso, ni se acumula. Así que los gobiernos no generan dinero propio para pagar una compensación justa a los grandes grupos de personas a los que han quitado. Si la gente del gobierno se apoderara de más dinero y luego pretendiera devolver este dinero a los contribuyentes, los propios contribuyentes estarían pagando todo lo que recibirían. Así que no sólo los contribuyentes no recibirían ningún beneficio neto, sino que también perderían parte de este dinero, que se destinaría a pagar a los intermediarios del gobierno para que se lo hicieran. Cuando los funcionarios públicos se apropian de las ganancias no recurrentes de grandes grupos de personas, la única forma en que los funcionarios públicos pueden ofrecer una compensación justa es limitando en gran medida sus ganancias continuas. Esto permite a las personas recuperarse por sí mismas de la mejor manera posible.

Esa justicia es exactamente lo que más desean las familias de las víctimas de negligencias médicas o de accidentes de transporte: por encima de todo, los gobernantes deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que los contribuyentes vuelvan a sufrir la misma suerte en el futuro. Dejar de lado las acciones no recurrentes y prestar mucha atención a las acciones recurrentes es también exactamente lo que se ha enseñado a hacer a los inversores en valores desde hace tiempo. Tiene mucho sentido dejar de hacer lo mismo y pretender que los resultados sean diferentes la próxima vez.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

James Anthony es un ingeniero químico experimentado que escribe sobre gobierno y política.